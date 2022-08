S-ryhmä jatkaa vahvaa yhteistyötä kenialaisen kahvipaahtimon kanssa: Merkittävät tilausmäärät mahdollistivat osuuskunnalle suurinvestoinnin

Keniassa, Nairobin eteläpuolella sijaitseva African Coffee Roasters on Afrikan ensimmäinen luomukahviin erikoistunut kahvipaahtimo. Yritys tekee yhteistyötä suoraan osuuskuntien kanssa, jolloin tuottajan ja yrityksen välinen suora yhteistyö on myös kaupallisesti mahdollisimman mutkatonta.

Tuotteiden suuremman suosion yhtenä esteenä on kuitenkin ollut suomalaisille ominainen ilmiö: kahvi halutaan ehdottomasti ostaa perinteisessä tyhjiöpaketissa, harvempi tarttuu pussiin. S-ryhmän sitoutuminen satojen tuhansien pakettien ja miljoonien eurojen arvoisiin kahviostoihin on nyt mahdollistanut African Coffee Roastersille investoinnin uudenlaiseen pakkauskoneeseen. Yrityksen perustamisessa alun perin mukana ollut COOP Tanska ja tanskalainen kehittyviin maihin investoiva IFA tukivat myös pakkauskoneen hankintaa.

Suomalaisille saadaan nyt tätä herkkukahvia suoraan Afrikassa suomalaisten suosimaan pakkaukseen pakattuna. Prisman, S-marketin ja Food Market Herkun valikoimissa on viisi erilaista Herkku Africa -kahvia: tumma paahto suodatinkahvi, vaalea paahto suodatinkahvi, espressojauhatus sekä espresso- ja tumma paahto kahvipavut. Salen ja Alepan valikoimissa on Herkku Africa tumma paahto suodatinkahvi, vaalea paahto suodatinkahvi ja espressopapu. Kaikki luomua ja Rainforest Alliance -sertifioitua. Kaikkien Herkku Africa -kahvien myyntihinta Prismassa on 4,95 euroa, nyt 3.-7. elokuuta tumma- ja vaaleapaahtoinen suodatinjauhatuskahvi on Prismassa asiakasomistajapäivien aikaan tarjolla etuhintaan 3,33 euroa per paketti.

Vaihtoehtoinen malli maailmanlaajuiseen kahvimarkkinaan

Tuotantomaissa kahvi on monelle perheelle merkittävä ja ainoa viljelytuote ja toimeentulon lähde. Samaan aikaan kahvi on raaka-aine, joka etenee kasvattajalta kaupan hyllyyn usein monien väliportaiden kautta.

Maailman mittakaavassa African Coffee Roastersin toimintamalli kahvikaupassa on täysin poikkeuksellinen: se ostaa papunsa suoraan viljelijäosuuskunnilta ja viljelijäryhmiltä Keniasta, Tansaniasta, Burundista, Ruandasta, Etiopiasta, Ugandasta ja Kongon Demokraattisesta Tasavallasta. Osuuskunnilta ostetut kuivatut pavut African Coffee Roasters tuo paahtimolleen Nairobiin. Se paahtaa pavut ja pakkaa valmiin kahvin kuluttajapakkauksiin tehtaallaan. Paahtimon läheisen sijainnin ansiosta tämä tapahtuu lyhyen ajan sisällä papujen poimimisesta ja tällä on ratkaiseva vaikutus valmiin kahvin laatuun. Valmis pakkaus kuljetetaan merirahtina Suomeen, missä se myydään suomalaiselle kuluttajalle. Valtaosa työstä ja työn arvosta jää alkuperäalueelle.

S-ryhmän omien merkkien kahvit 100 % sertifioituja

S-ryhmässä kahvin, teen ja kaakaon vastuullisuuteen on panostettu pitkäjänteisesti useiden vuosien ajan, ja S-ryhmän ruokakaupoissa myynnissä olevien omien merkkien tuotteiden sertifiointiaste on noussut nopeasti sataan prosenttiin. Kahvi, tee ja kaakao ovat niin kutsuttuja riskiraaka-aineita, sillä niiden tuotanto on keskittynyt maihin, joissa lainsäädäntö ja sen noudattaminen sekä viranomaisvalvonta saattaa olla heikommalla tasolla. Tuotantoon voi siten liittyä korkeita ihmisoikeus- ja ympäristöriskejä.

S-ryhmän marketkauppa hyväksyy kahvin, teen ja kaakaon vastuullisuuden varmentamiseen Reilu kauppa-, UTZ- ja Rainforest Alliance -sertifioinnit, joiden kriteerien toteutumista seurataan kolmannen osapuolen auditoinneilla. Herkku Africa -kahvit ovat Rainforest Alliance -sertifioituja.