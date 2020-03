S-ryhmä ketjuineen jälleen toimialojensa vastuullisimpia

S-ryhmän ruokakaupan markkinaosuus liki ennallaan – vahvaa kasvua verkkokaupassa 19.3.2020 09:10:00 EET | Tiedote

Nielsenin myymälärekisterin mukaan S-ryhmän päivittäistavarakaupan markkinaosuus oli viime vuonna 46,2 prosenttia (-0,2 %-yks.). S-ryhmä on selkeästi Suomen suurin päivittäistavarakaupan toimija ja jatkoi myös Suomen suurimpana ruoan verkkokaupan toimijana yli 50 miljoonan euron myynnillä. Tänä vuonna panostus verkkokaupan kehitykseen jatkuu ja tavoitteena on tuplata verkosto. Samaan aikaan S-ryhmä on aloittanut S-Market-ketjun uudistamisen. Yli 400 S-Market-myymälää uudistuu kahden vuoden sisällä.