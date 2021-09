S-ryhmä kiittää rahankeräyslain muutoksesta tarjoamalla ensimmäisenä hotelliyön päästöjen kompensaatiomahdollisuuden

– On hienoa, että lakia ollaan nyt muuttamassa niin, että se ei enää estä kuluttajia ostamasta omien hiilipäästöjensä kompensointia. Toivon, että tähän asti muutokselle puhaltanut vahva myötätuuli jatkuu myös eduskuntakäsittelyssä ja että lainmuutos saataisiin voimaan vielä loppuvuoden aikana.

Krookin mukaan on ollut harmillista, että kompensaatiopalvelut ovat kärsineet epäselvästä rahankeräyslaista ja yritykset ovat joutuneet odottamaan kauan muutosta lakiin. S-ryhmä on jo pitkään keskustellut suomalaisen kompensaatiopalveluja tarjoavan Compensaten kanssa kuluttajille suunnattavasta kompensaatiomahdollisuudesta.

Sokos Hotellit edelläkävijöinä

S-ryhmä aloittaa heti lakimuutoksen tultua voimaan kompensoinnin tarjoamisen Sokos Hotelleissa. Hotellien kuluttaja-asiakkaat saavat Compensaten avulla mahdollisuuden hotelliyöpymisensä hiilijalanjäljen kompensointiin. Sokos Hotels on Suomen ensimmäinen hotelliketju, joka kertoo ottavansa kompensointimahdollisuuden käyttöön.

– Olemme tehneet jo pitkään monipuolista vastuullisuustyötä, jonka ansiosta Sokos Hotellit on valittu toimialansa vastuullisimmaksi hotelliketjuksi useita vuosia peräkkäin. Kompensointimahdollisuuden tarjoaminen on luontevaa jatkoa työllemme. Tätä mahdollisuutta asiakkaamme ovat jo toivoneetkin, SOK Matkailu- ja ravitsemiskaupan ketjujohtaja Harri Ojanperä kertoo.

Kompensointi on vapaaehtoista, joten se maksetaan erikseen, eikä sitä lisätä huonelaskuun automaattisesti. Kustannukseen on laskettu mukaan keskimääräiset huonekohtaiset ja aamiaisesta aiheutuneet päästöt. Asiakkaiden maksama kompensaatio ohjataan täysimääräisesti hiilensidonnan hankkeisiin.

Kompensaation määrä per huone on hyvin edullinen asiakkaalle, koska taustalla on jo huomioitu kaikki muu S-ryhmässä ja hotelleissa tehty ilmastotyö.

S-ryhmän tavoitteena on olla oman toimintansa osalta hiilinegatiivinen vuodesta 2025 alkaen. Tavoitteeseen päästäkseen ryhmä vähentää ilmastopäästöjään 90 prosenttia vuodesta 2015 vuoteen 2030. Koska kaikkien päästöjen leikkaaminen ei ole mahdollista, ryhmä joutuu myös kompensoimaan niitä tukemalla erilaisia ilmasta hiiltä sitovia hankkeita.