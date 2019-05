S-ryhmä luopuu virikehäkkimunien myynnistä portaittain

Kaupparyhmä luopuu virikehäkkikanojen munista vaiheittain vuoden 2026 loppuun mennessä. Hotelleissa ja ravintoloissa käyttö lakkaa vuoteen 2021 mennessä. Ruokakaupoissa muutos tapahtuu kahdessa vaiheessa: ensin myynnistä poistuvat Kotimaista-virikehäkkimunat vuoden 2023 loppuun mennessä ja muut virikehäkkimunat asteittain vuoden 2026 loppuun mennessä.

S-ryhmän linjauksen taustalla on asiakkaiden ostokäyttäytymisen muutos, ryhmän vastuullisuusperiaatteet sekä yleinen kansainvälinen suuntaus.

– Eläinten hyvinvointi kiinnostaa asiakkaitamme yhä enemmän. Nyt tehty linjaus edistää munivien kanojen liikkumisen vapautta. Taustalla on jo pidempään jatkunut keskustelu kananmuna-alan toimijoiden ja pakkaamoiden kanssa. Keskusteluissa on hahmoteltu nyt julkistetulle muutokselle aikataulu, joka pyrkii ottamaan huomioon myös tuottajien näkökulman, vastuullisuusjohtaja Lea Rankinen SOK:lta toteaa.

S-ryhmän ruokakaupoissa myytävistä kananmunista noin 60 prosenttia on virikehäkkimunia. Vapaan kanan munien osuus on noin 27 prosenttia ja luomumunien noin 9 prosenttia.



– Virikehäkkimunien myynti on nyt toista vuotta selvässä laskussa, kun taas vapaan kanan munien myynti kasvaa. Luomumunien myynti on ollut kovassa kasvussa jo useita vuosia, joten eläinten hyvinvointi selvästi kiinnostaa ja asiakkaiden ostokäyttäytyminen muuttuu kovaa vauhtia, valikoimajohtaja Antti Oksa S-ryhmän vähittäiskaupasta summaa.

Moni tuottaja on investoinut virikehäkkikanaloihin viime vuosina voimakkaasti, kun vanhanaikaiset häkkikanalat kiellettiin lainsäädännössä vuonna 2012. Siksi S-ryhmässä nähdään, että muutos on tehtävä hallitusti ja hyvässä yhteistyössä tuottajien kanssa.

Lisätietoja:

valikoimajohtaja Antti Oksa, S-ryhmän vähittäiskauppa, p. 010 76 80699, antti.oksa@sok.fi

vastuullisuusjohtaja Lea Rankinen, SOK, p. 010 76 82453, lea.rankinen@sok.fi

