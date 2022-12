S-ryhmä osallistuu sähköpulan ehkäisyyn – mukana Fingridin ennakkovaroitusringissä

Suomen suosituin isänpäivälounas tarjoillaan ABC-asemilla 10.11.2022 09:10:00 EET | Tiedote

Lähes 18 000 ruokailijaa nauttii isänpäivälounaan ABC-asemilla ensi sunnuntaina. Isänpäivän Noutopöytä on perinne jo tuhansille perheille. ABC:n ylivoimaisesti suosituin juhlapäivä on edelleen äitienpäivä, jolloin ruokailijoita on jopa yli 40 000.