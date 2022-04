S-ryhmä sai Suomen ensimmäisenä marketkauppiaana luomupuuvillan sertifiointiin liittyvän GOTS-sertifikaatin

S-ryhmä on lisännyt vastuullisen puuvillan määrää viime vuosina määrätietoisesti. Vuonna 2021 vastuullisen puuvillan osuus kasvoi S-ryhmän omien merkkien ja oman maahantuonnin tuotteissa yli 50 % edelliseen vuoteen verrattuna. Yksi keino puuvillan vastuullisuuden varmentamiseksi on GOTS-sertifioitu puuvilla. GOTS on maailman suurin luomutekstiilien sertifiointijärjestelmä, joka takaa jäljitettävyyden koko puuvillan toimitusketjussa. Lisäksi sertifiointiin liittyvät kattavat ympäristö- ja sosiaalisen vastuun kriteerit.

S-ryhmän marketkauppa sai alkuvuodesta GOTS-sertifikaatin ensimmäisenä markettina Suomessa. S-ryhmän marketkaupan GOTS-sertifiointi mahdollistaa jatkossa GOTS-luomupuuvillatuotteiden hankinnan yhteistyömallistoihin Finlaysonin kanssa. GOTS (Global Organic Textile Standard) on maailman suurin luomutekstiilien sertifiointijärjestelmä, jossa ketjun toimijoita sitovat kattavat ympäristö- ja sosiaalisen vastuun kriteerit. ”GOTS-sertifioitu puuvilla on meille yksi tärkeimmistä keinoista varmistaa tuotteissamme käytetyn puuvillan vastuullisuus. Jäljitettävyys on yksi suurimmista haasteista puuvillaan liittyen, ja GOTS mahdollistaa jäljitettävyyden puuvillan toimitusketjussa. Lisäksi GOTS-sertifikaattiin liittyvät kattavat ympäristö- ja sosiaalisen vastuun kriteerit, joiden toteutumista valvotaan koko toimitusketjussa säännöllisesti kolmannen osapuolen auditoinnein”, kertoo vastuullisuuspäällikkö Anni Loukaskorpi S-ryhmän marketkaupasta. Tavoitteena vain vastuullista puuvillaa vuoteen 2025 mennessä S-ryhmän tavoitteena on käyttää omien merkkien ja oman maahantuonnin vaatteissa ja kodintekstiileissä vuoteen 2025 mennessä ainoastaan vastuullisesti tuotettua puuvillaa. Käytännössä linjaus tarkoittaa sitä, että tuotteissa käytetyn puuvillan tulee olla joko luomua, kierrätettyä, Reilua kauppaa tai Better Cotton -aloitteen periaattein hankittua puuvillaa. S-ryhmän omia ja oman maahantuonnin merkkejä ovat vain Prismassa saatavilla olevat tuotemerkit, kuten House, Ciraf ja Antti Tapani. Esimerkiksi kaikki Antti Tapani -brändin tämän kevään mallistossa käytetty puuvilla on S-ryhmän puuvillalinjauksen mukaisesti vastuulliseksi varmennettua. Kaiken kaikkiaan sertifioituja luomupuuvillatuotteita löytyy Prisman ja S-marketin valikoimista koko ajan enemmän. ”Viime vuonna 29 % omien merkkiemme tuotteissa käytetystä puuvillasta oli vastuullisesti tuotettua, ja tästä puolet oli GOTS-sertifioitua luomupuuvillaa. Pukeutumisen puuvillatuotteissa sertifioidun raaka-aineen osuus on jo yli kolmannes. Erityisen paljon GOTS-puuvillaa käytetään meillä vauvojen mallistoissa. Esimerkiksi lähes kaikki Ciraf-merkin puuvillaiset vauvanvaatteet ovat nyt GOTS-sertifioitua luomupuuvillaa”, Loukaskorpi toteaa. Työtä tehdään myös muiden vastuullisten materiaalien käytön edistämiseksi Vastuullisesti valmistetun puuvillan lisäksi S-ryhmän marketkaupassa edistetään myös muiden kestävämpien materiaalien käyttöä. Esimerkiksi kierrätyspolyesterin sekä tavanomaista viskoosia korvaavan ympäristöystävällisemmän Lenzing Ecovero -viskoosin osuus on kasvussa. ”Kierrätettyjä materiaaleja, kuten kierrätyspolyesteria, löytyy jo nyt niin lasten, naisten kuin miestenkin pukeutumisen tuotealueilta Prismoissa ja suurimmissa S-marketeissa. Sitä mukaa kun kierrätysmateriaalien tarjonta ja saatavuus paranee, niiden osuus myös meidän tuotteissamme kasvaa”, Loukaskorpi sanoo. Lue lisää S-ryhmän vastuullisuustyöstä tekstiilien hankinnassa: Näin vastuullisuus ohjaa tekstiilien hankintaa S-ryhmässä

