S-ryhmä testaa uusia ruoan verkkokaupan palveluita – pikatoimituksia ja klubijäsenyyksiä kahdelle alueelle

– S-ryhmän ruoan verkkokauppaa kehitetään laajalla rintamalla. Sen lisäksi, että satsaamme Prisma edellä valtakunnallisesti kattavimpaan verkostoon, haluamme kehittää myös paikallisiin tarpeisiin paremmin vastaavia nopeita palveluita. Syksyn aikana muutamissa pienmyymälöissä toteutettavilla testauksilla tarkastelemme, miten voimme helpottaa erityisesti kiireisten kaupunkilaisten ja pienten kotitalouksien arkea, kertoo S-ryhmän vähittäiskaupan verkkokauppojen kehittämisestä vastaava johtaja Jarkko Kyttänen.

Uusia pikatoimituksia testataan pääkaupunkiseudulla ja Tampereella tietyillä postinumeroalueilla. Pikatoimituksen hinta on 3,90 euroa ja minimitilausraja 10 euroa. Toimitukset tehdään tunnin sisällä tilauksesta.

Klubijäsenyyttä tarjotaan valmiiksi määritellyn reitin varrella asuville asiakkaille. Reitillä tehdään päivittäin useita toimituskierroksia eli asiakas voi halutessaan tilata ruokaostoksia kotiin monta kertaa päivässä. Jäsenyys maksaa euron päivässä eli 30 euroa kuukaudessa, eikä tilauksille ole erillistä toimitusmaksua tai minimitilausrajaa.

Uusien palveluiden testaukset alkoivat Helsingissä ja Espoossa valkoiduissa Alepoissa lokakuussa.

– Asiakkaidemme arjessa on kysyntää myös perinteistä ruoan verkkokauppaa nopeammille toimituksille. Samalla testaamme, onko kysyntää myös kiinteähintaiselle toimituspaketille. Toimitusmallissamme on tilattavissa koko Alepan laaja valikoima, ja tilaus kerryttää Bonusta, kertoo HOK-Elannon kehitysjohtaja Jukka Ranua.

Myös Pirkanmaan Osuuskaupassa odotetaan testijaksoja innolla. Kokeilut alkavat valikoiduissa Saleissa marraskuussa.

– Ruoan verkkokaupan klubimalli on vielä uudenlainen juttu Suomessa. Olemme innoissamme, että uusia palveluita päästään testaamaan pääkaupunkiseudun lisäksi Tampereella. Kerromme testijaksoon valituista alueista tarkemmin viimeistään marraskuun alussa, kertoo Pirkanmaan Osuuskaupan ruoan verkkokaupan kehittämispäällikkö Iida Dimov.

Ruoan verkkokauppa kasvaa ja kehittyy

Korona kasvatti ruoan verkkokauppapalveluiden suosiota koko maassa. S-ryhmä vastasi kasvaneeseen kysyntään lisäämällä kapasiteettia ja kiihdyttämällä jo käynnissä olleita ruoan verkkokaupan kehityshankkeita. Vauhti kiihtyy entisestään myös tulevina vuosina.

– Meillä on käynnissä vahva draivi verkkokaupan kaikkien osa-alueiden kehittämiseen. Verkoston laajentamisen ja uusien toimintamallien testaamisen lisäksi verkkokauppamme uudistuu parhaillaan. Luovumme Foodie.fi-palvelusta hiljalleen kokonaan. Jo auki oleva uusi S-kaupat.fi tulee kokoamaan yhteen kaikki S-ryhmän ruoan verkkokaupan myymälät ja palvelut. Vuoden lopussa toimipaikkoja on jo yli 200. Suunnittelupöydällä on myös automatisoidut keräilykeskukset, joita kaavaillaan suurimpien kaupunkien isojen myymälöiden yhteyteen, Jarkko Kyttänen paljastaa.

Uudistukset tukevat S-ryhmän tavoitetta olla ruoan verkkokaupan markkinajohtaja Suomessa.

