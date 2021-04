S-ryhmän alkuvuoden myynti noudatti korona-ajalta tuttua kaavaa

Jaa

S-ryhmän tammi-maaliskuun veroton vähittäismyynti oli 2 734 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua edellisvuoteen verrattuna 0,7 prosenttia. Marketkaupan myynnin kasvu jatkui edelleen. Myös liikennemyymälä- ja polttonestekaupan myynti on ollut nousujohteista ja kasvoi ravintolasulusta huolimatta maaliskuussa selvästi viime vuodesta.

Marketkaupan lähes kuuden prosentin myynnin kasvu edelliseen vuoteen (maaliskuussa +6,1 %) on merkittävä ottaen huomioon, että koronapandemia alkoi vuoden 2020 maaliskuussa ja siivitti silloin myynnin noin yhdeksän prosentin kasvuun edellisvuoteen verrattuna.

– Sama ilmiö on jatkunut koko korona-ajan eli marketkaupan myynti on jatkuvasti ollut useita prosentteja edellisvuotta suurempaa. Myös verkkokaupan myynnin kehitys jatkuu moninkertaisena edellisvuoden alkukuukausiin verrattuna. Tästä eteenpäin vertailu tapahtuu täysin korona-aikaan, joten on mielenkiintoista nähdä, kuinka myynti kehittyy tulevina kuukausina, SOK:n pääjohtaja Hannu Krook kertoo.

Liikennemyymälä- ja polttonestekaupassa myynti on ollut alkuvuonna nousujohteista ja polttonesteiden maailmanmarkkinahintojen nousun myötä maaliskuun myynti ylsi jo selvään kasvuun edellisvuoteen verrattuna. Teiden liikennemäärät ovat viime aikoina kasvaneet selvästi viime vuoteen, mikä enteilee ABC-asemille hyvää kevättä.

Matkailu- ja ravintolakaupan tilanne jatkui erittäin haasteellisena alkuvuonna, kun erityisesti ulkomaisen turismin ja työmatkailun puute vievät hotellien myyntiä sekä tiukat rajoitukset ja suuren osan maaliskuuta kestänyt sulku söivät ravintoloiden myyntiä.

– Rajoitusten vaiheittainen purkautuminen ja rokotekattavuuden parantuminen antavat vaikeana jatkuneen alkuvuoden jälkeen luvan odottaa vilkasta kevättä ja kesää ravintoloissa ja hotelleissa. Tärkeää olisi, että myös kovia kolhuja saanut pääkaupunkiseudun matkailu alkaisi elpyä tulevana kesänä.

Muista liiketoiminta-alueista alueosuuskauppojen itsenäisesti harjoittamassa autokaupassa on ollut alkuvuonna selvää ja kiihtyvää kasvua: maaliskuussa autokauppa ylsi jo yli 30 prosentin myynninkasvuun edelliseen vuoteen verrattuna.

S-ryhmän veroton vähittäismyynti 1–3/2021

Liiketoiminta-alue Myynti (milj. €, sis. koko S-ryhmä) Muutos tilanteeseen

1–3/2020 (%) Marketkauppa* 2 113,9 +5,8 Rautakauppa 17,0 -16,2 Liikennemyymälä- ja polttonestekauppa 358,2 -1,4 Matkailu- ja ravitsemiskauppa* 70,5 -55,0 Tavaratalo- ja erikoisliikekauppa 41,6 -23,2 Muut 132,3 +10,3 S-ryhmä yhteensä 2 733,5 +0,7

*Lukuun sisältyy myynnit Virossa ja Venäjällä.