S-ryhmän hotellien työasut jalostuvat pilotissa uusiokuiduksi

Sokos Hotels -ketjun hotellit ja niiden yhteydessä toimivat ravintolat ovat aloittaneet työvaateyritys Touchpoint Oy:n kanssa yhteistyön käytettyjen työvaatteiden kierrätyksen pilotoinnista. Sen tavoitteena on kerätä käytöstä poistetut työvaatteet ja valmistaa niistä kierrätyskuitua, jota voidaan käyttää uusien tuotteiden raaka-aineena.

Paimiossa kesällä 2021 toimintansa aloittava Touchpointin tytäryhtiön Rester Oy:n uusi kierrätyslaitos on Pohjoismaiden ensimmäinen poistotekstiiliä laajamittaisesti käsittelevä laitos. Aiemmin Suomessa kerätty tekstiilijäte on käytännössä mennyt joko poltettavaksi tai ulkomaille.

- Olemme erittäin tyytyväisiä, että Suomeen on saatu viimein teollisen mittaluokan käsittelylaitos. Sen ansiosta on mahdollista merkittävästi tehostaa tekstiiliemme kierrätystä. Lisäksi etsimme paraikaa yhteistyökumppania, jonka avulla voimme hyödyntää käsittelylaitoksessa syntyvää uusiokuitua omassa toiminnassamme. Sisustustekstiilit voisivat olla yksi mahdollinen käyttökohde, kehityspäällikkö Jukka Kaartinen S-ryhmän matkailu- ja ravitsemiskaupan ketjuohjauksesta kertoo.

Touchpointin ja Sokos Hotels -ketjun poistotekstiilipilotissa on tarkoituksena tunnistaa kierrätykseen soveltuvat materiaalit ja luoda S-ryhmään uusia sisäisiä toimintamalleja, jotka mahdollistavat tekstiilien laajemman kierrätyksen myös muilla ryhmän toimialoilla. Keskeisenä toimijana pilottihankkeessa on ravintoloita ja hotelleja palveleva S-ryhmän tukkukauppa Meira Nova.

- Tekstiilien laajamittainen uusiokäyttö tukee kiertotalous- ja ilmastotavoitteitamme, sillä kierrätyksellä vähennämme selvästi luonnonvarojen turhaa käyttöä. Siksi pidemmän ajan tavoitteenamme on tämän toiminnan laajentaminen myös kuluttajamateriaaleihin, linjaa vastuullisuuspäällikkö Senja Forsman SOK:lta.

Touchpointille poistotekstiilien keräyksen ja kierrätyksen pilotointi S-ryhmän kanssa on merkittävä askel kohti tekstiilitoimialan laajempaa kiertotaloutta ja arvokkaiden materiaalien saamista uudelleen kiertoon. Resterin perustaminen on ollut yritykselle tärkeä strateginen hanke, jonka tavoitteena on mahdollistaa poistotekstiilien vastuullinen kierrättäminen kotimaassa ja lisätä näin kierrätettyjen tekstiilikuitujen saatavuutta ja käyttöä raaka-aineena.

Touchpoint on sitoutunut vuodesta 2021 alkaen vastaanottamaan ja kierrättämään kaikki toimittamansa tekstiilit niiden elinkaaren päässä.

- Tavoitteemme on olla edelläkävijä vastuullisten työvaatteiden toimittajana ja haluamme olla kehittämässä yhdessä asiakkaidemme kanssa niin ympäristöystävällisempien materiaalien käyttöä työvaatemallistoissa kuin vastuullisia toimintamalleja tuotteille niiden elinkaaren päässä, Touchpointin toimitusjohtaja Noora Salonoja kertoo.