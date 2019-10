S-ryhmän ja ProAgrian Tulevaisuusvalmennukset käynnistyvät

S-ryhmän ja ProAgrian yhteistyössä valmistelemat Tulevaisuusvalmennukset viljelijöille ja yrittäjille käynnistyvät 5. marraskuuta. Tulevaisuusvalmennukset ovat yksi S-ryhmän teoista suomalaisen ruoan valoisan tulevaisuuden varmistamiseksi. Valmennukset käynnistyvät pilottina Etelä-Suomen alueella.

- Suomalaiset haluavat syödä suomalaista ruokaa ja me haluamme myydä sitä. Pidämme osaamisen ja tiedonvaihdon kehittämistä tärkeänä. Vain siten viljelijät ja yrittäjät pystyvät paremmin valmistautumaan tulevaisuuden päätöksiin. Käynnissä on merkittäviä kuluttajien ostokäyttäytymiseen ja ruoantuotantoon liittyviä muutoksia. Yhteinen tehtävämme on pitää huolta suomalaisesta ruokaketjusta, toteaa SOK:n pääjohtaja Taavi Heikkilä.

– Tavoitteenamme on tukea valmennuksilla viljelijöitä tekemään hyviä strategioita, suunnittelemaan tulevaisuutta varmemmin, näkemään tulevaisuuden kuluttajatrendejä paremmin ja ottamaan askeleita ilmastoyrittäjyydessä, sanoo ProAgria Etelä-Suomen toimitusjohtaja Ari Toivonen ja jatkaa, - Tämä on myös hyvä mahdollisuus käydä keskustelua siitä, miten kauppa ostaa tuotteita ja miten tuotteita ja tuotantoaan pystyy erilaistamaan paremmin tulevaisuuteen sopivaksi.



Yrittäjäosaamisen valmennukset

Yrittäjävalmennuspolussa keskitytään yrityskokonaisuuden selkeyttämiseen, strategian kirkastamiseen, yrittäjäominaisuuksien sparraukseen ja oman yrityksen tulevaisuuden pohdintaan. – Lisäksi yrittäjä saa mukaansa kummin, jonka kanssa sprarrata tehtyjen suunnitelmien käytäntöön vientiä. Tässä valmennuksessa haluamme panostaa erityisesti innostukseen ja pienryhmissä tekemiseen, sanoo Strategia+ -konsultti Sari Jussila ProAgria Etelä-Suomesta.



Kuluttajatieto yrittäjien päätösten pohjaksi

Megatrendipolussa viljelijöiden ja yrittäjien on mahdollisuus saada pohdittavaksi, mitä sellaisia trendejä kuluttajatieto paljastaa, joista voisi olla hyötyä tulevaisuuden tuotantomuotojen ja tekemisten arvioinnissa ja tavoitteiden asettamisessa.

– Tässä valmennuskokonaisuudessa saa hyvän kuvan, siitä miten kauppa toimii, miten brändiä rakennetaan ja mitkä tuotteet tai raaka-aineet voivat olla tulevaisuudessa kuluttajan kannalta kiinnostavia. Tärkeää on se, että tulevaisuuden tuotteet sopivat tulevaisuudessa kuluttajan tarpeisiin - puhutaan tulevaisuuteen sopivista tuotteista, sanoo Kirsi Haapanen Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaisista.

Ilmastoyrittäjyyden mahdollisuudet kasvavat

Ilmastoyrittäjyyspolussa keskitytään ilmastonmuutoksen hillintään ja sen keinoihin. Teemoina tulevat olemaan mm. hiiliviljely, hiilijalanjälki pelto-, kotieläin- ja energianäkökulmista, kiertotalous ja uusiutuva energia.

– Ilmastoviisas maatilayritys on hyvin hoidettu kokonaisuus, jossa monen asian on osuttava kohdalleen. Osaoptimointi ei tuota tuloksia, vaan kokonaisuus on otettava aina huomioon. Menetelmiä ja ratkaisuja on olemassa ja ne on vain osattava tuoda esille ja ymmärtää vaikutusmekanismit, sanoo johtava asiantuntija Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitosta.

- Näemme, että viljelijät ovat tärkeä osa ilmastoratkaisua, ja jatkossa peltojen kyky sitoa ja varastoida hiiltä pitää huomioida paremmin. Visiomme on, että ruoantuotannon lisäksi viljelijät voisivat tulevaisuudessa saada tuloa peltojen sitomasta hiilestä, sanoo SOK:n kenttäjohtaja Arttu Laine.

Tulevaisuusvalmennukset käynnistyvät 5. marraskuuta kickoff-tilaisuudella, jonne mahtuu 120 osallistujaa. Tilaisuus myös striimataan ja sen voi katsoajälkikäteen netistä. Ohjelmassa on kiinnostavia keskusteluja ja tulevaisuuden näkymiä. Tarkemmat tiedot valmennuspoluista, striimauksista ja ilmoittautumisista saa osoitteesta www.proagria.fi/tulevaisuusvalmennus