S-ryhmän myyntidata kertoo suomalaisten ostavan nyt pääosin FFP2-hengityssuojaimia – kahdeksan rahtikoneellista turvaamaan kasvomaskien saatavuutta

S-ryhmä täydentää nyt marketkaupan myymälöihin (Prisma, S-market, Sale, Alepa, Food Market Herkku, Kodin Terra) sekä ABC-liikenneasemille nyt toden teolla FFP2-hengityssuojaimia, joiden kysyntä on hurjassa kasvussa. Saatavuus on hyvä ja varastoja täydennetään etupainotteisesti. Tämän vuoden puolella S-ryhmän varastolle on Finnairin koneilla lennätetty noin 20 miljoonaa FFF2-suojainta ja myös kirurgisia suu-nenäsuojaimia on täydennetty 10 miljoonalla kappaleella.

Kuva: Pasi Salminen

- FFP2-hengityssuojainten myynti oli joulukuussa kolminkertaista verrattuna edellisvuoteen. Tämä on luonnollista nyt, kun viranomaiset ovat vahvasti muistuttaneet kasvomaskien käytöstä ja hallituksen koronaministeriryhmä suosittanut nimenomaan FFP2-hengityssuojaimia. Siinä missä aiemmin suomalaiset ostivat pääosin kirurgisia IIR-maskeja, ovat FFP2-suojaimet nyt ohittaneet ne myydyissä pakkausmäärissä, kertoo S-ryhmän myyntipäällikkö Marko Väänänen. S-ryhmän syyskuussa myyntiin tuomat edellisiä ns. ankannokkamalleja tyylikkäämmät ja monien kasvoilla mukavammat FFP2-maskit eri väreissä ovat olleet asiakkaiden mieleen. Ne myydään 25 kappaleen pakkauksissa (9,90 €/pkt) eli maskien kappalehinta on noin 0,40 €.

