S-ryhmän Omat ostot -palvelulle kultainen leijona Cannes’ssa: vastuullisuus ja oikeus omaan dataan valttikortteja

Asiakasomistajille luotu palvelu voitti harvinaisen kultaisen leijonan Cannes Lions -festivaaleilla.

S-mobiiilista löytyvä Omat ostot on kansainvälisestikin ainutlaatuinen: kuluttaja voi mm. seurata hiilijalanjälkeään, kotimaisten tuotteiden osuutta ostoskoristaan ja käydä läpi ostoksiaan eri kategorioissa. Tavoitteena on auttaa ihmisiä tekemään entistä tietoisempia ja fiksumpia valintoja.

- On erityisen upeaa voittaa arvostettu palkinto palvelulla, jonka tarjoamme asiakasomistajillemme veloituksetta. Data tekemistäsi ostoksista kuuluu sinulle. Kuulostaa perusasialta, mutta kun katsotaan maailmanlaajuisesti, niin ei se olekaan itsestään selvää. Me täällä Suomessa olemmekin edelläkävijöitä, S-ryhmän päivittäistavarakaupan johtaja Sampo Päällysaho sanoo.

Omat ostot -palvelun kautta asiakasomistaja kiinnittää huomioita asioihin, joita ei ole tullut aiemmin edes miettineeksi. Kuluttajien tekemillä valinnoilla on merkitystä erityisesti sitouttamisessa.

- Pyrimme palvelemaan asiakasomistajia ja personoimaan palvelut siten, että niitä halutaan käyttää jatkuvasti. Esimerkiksi ostosten hiilijalanjäljen pienentäminen voi olla erittäin motivoivaa, kun muutos omassa datassa on havaittavissa ja se päivittyy reaaliajassa, SOK:n markkinointijohtaja Lauri Toivonen toteaa.

Vuonna 2018 lanseerattu Omat ostot -palvelu on pitkän ja määrätietoisen tuotekehityksen tulosta.

- Visio on alusta lähtien ollut hyvin selkeä: tarjoamme asiakkaan oman datan takaisin heille itselleen rikastettuna sellaisella tiedolla, jota aiemmin ei ole ollut saatavilla tai se on vaatinut asiakkailta paljon vaivaa, kertoo Vesa Riihelä, Head of Service development, SOK.

Kuluttajia on osallistettu kaikissa vaiheissa ja asiakaspalautteita on kuunneltu tarkalla korvalla.

- Uskon, että tämä onkin ollut menestyksen tae. Kiitokset kuuluvat pitkälti myös palvelun kehityksessä mukana olleille lukuisille tavallisille asiakasomistajille, Riihelä kiittää.

Cannes Lions -festivaali nostaa esille vuosittain maailman vaikuttavimmat brändit ja jakaa palkintoja luovuudesta sekä asiakaskokemuksesta. S-ryhmä on viime vuosina napannut pronssileijonat Alepan Korttelitoiveella (2019) sekä Hihna247-tempauksella (2018).

Lisätiedot medialle:

Sampo Päällysaho, S-ryhmän päivittäistavarakaupan johtaja, SOK, p. 010 76 80655

Lauri Toivonen, markkinointijohtaja, SOK, puh. 010 768 0716

Vesa Riihelä, Head of Service development, SOK, puh. 010 768 0413