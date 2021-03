S-ryhmän ravintolat, liikennemyymälät ja hotellit palvelevat myös sulun aikana

S-ryhmä sulkee määräysten mukaisesti ravintoloitaan tiistaista 9.3 alkaen. Useista ravintoloista voi kuitenkin ostaa joko take away -annoksia tai tilata niitä kotiinkuljetuksella. ABC-verkostossa palvelee take awayn lisäksi normaaliin tapaan marketit, polttonestemyynti ja autopesupisteet.

Koronatartuntojen hillitsemiseksi annettu määräys sulkee kaikkien ravintoloiden asiakastilat suuressa osassa Suomea kolmeksi viikoksi 9.3. alkaen. Ruuan ulosmyynti on kuitenkin sallittua, kunhan ruokailu tapahtuu muualla kuin ravintolan tai liikennemyymälän tiloissa. S-ryhmän koko Suomen take away -annoksia myyvät ravintolat löytyvät Raflaamo.fi:stä, josta löytyy muutakin ajankohtaista tietoa muun muassa turvallisuudesta ja hygieniasta. Tien päällä ja kaupunkien liepeillä palvelevat puolestaan ABC-liikennemyymälät ja -automaattiasemat sekä CarWash-autopesujen verkosto. ABC-verkosto on tärkeä myös huoltovarmuuden takaajana, joten toimipaikat palvelevat niin laajasti kuin määräykset sallivat. Polttonesteiden lisäksi marketista voi hakea päivittäistavarat ja ravintolan vitriinistä tai tiskiltä mukaan haettavat syötävät. Myös noutopöydästä voi kerätä itse mukaan haluamansa annoksen. Asemakohtaiset aukiolo- ja muu tiedot löytyvät helpoiten asemakohtaisilta sivuilta Sujuvinta on tilata ruuat ennakkoon ABC-mobiililla. Ennakkoon tilatut annokset voit joko noutaa ravintolan tiskiltä tai pyytää toimitettuna suoraan parkkiruutuun. ABC-mobiililla voi maksaa myös polttonesteet ja autopesun. Myös S-ryhmän hotellit palvelevat ympäri Suomen. Osa palveluista saattaa olla poissa käytöstä, ja aamiainen toimii noutoperiaatteella tai sen voi tilata huoneeseen. Avoinna olevat hotellit ja lisätietoja palveluista löytyy osoitteesta sokoshotels.fi. S-ryhmässä huolehditaan kaikin tavoin, että toimipaikkojen turvallisuus ja hygienia ovat erityisen hyvin hoidettu. Toiminnassa noudatetaan viranomaisten ja yrityksen sisäisiä koronavirusta koskevia ohjeita ja määräyksiä. Henkilökunta on ohjeistettu huolehtimaan hyvästä käsihygieniasta ja yleisestä hygieniasta sekä toimimaan poikkeustilanteissa. Henkilökuntamme käyttää myös aina kasvosuojaimia ollessaan samoissa tiloissa muiden työntekijöiden tai asiakkaiden kanssa. Siivouskäytäntöjä on tehostettu ja saippuan, käsidesin ja käsipyyhkeiden riittävyys kaikissa tiloissa varmistettu. Lisäksi asiakkaita ohjeistetaan monin tavoin, jotta asiointi on mahdollisimman turvallista.

