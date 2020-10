S-ryhmän vuosi jatkui kaksijakoisin myynnin kehityksin

S-ryhmän tammi–syyskuun veroton vähittäismyynti oli 8 631 miljoonaa euroa, jossa oli vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna 0,7 prosenttia. Myynnin kehitys jakautuu edelleen voimakkaasti kasvavaan marketkauppaan sekä myyntiä menettäneisiin muihin toimialoihin. Koronakriisin suurin kärsijä on matkailu- ja ravitsemiskauppa.

Marketkaupan myynti oli tammi−syyskuussa yhteensä 6 563 miljoonaa euroa, jossa kasvua viime vuoteen oli 7,9 prosenttia. Sen osana verkkokauppa on jatkanut noin kolminkertaisin kasvuluvuin suhteessa edelliseen vuoteen. Marketkaupassa myyntiään on kasvattanut ruokakaupan ohella erityisesti Prismojen käyttötavarakauppa. Myös S-ryhmän rautakaupan vertailukelpoinen myynti on kasvanut koronakriisin aikana.

– Edelleen hyvänä jatkuva marketkaupan kasvu pitää koko S-ryhmän myynnin lähes viime vuoden tasolla. Vaikka matkailukesä sujui osassa Suomea ilahduttavan hyvin, on hotelleilla ja ravintoloilla kokonaisuutena erittäin vaikea vuosi. Myynnistä on menetetty tähän mennessä noin puolet ja kiristyvien koronarajoitusten vuoksi loppuvuosi ei näytä tuovan helpotusta tilanteeseen, SOK:n pääjohtaja Taavi Heikkilä toteaa.

Erityisesti hotellien kysynnässä jatkui kesän ajan voimakas kahtiajakautuneisuus: muualla Suomessa heinäkuu oli suoranainen menestys, mutta etenkin pääkaupunkiseudulla myynti laahaa muun muassa ulkomaalaisten turistien ja työmatkustajien puuttumisen vuoksi.

ABC-ketjussa sekä tavaratalo- ja erikoisliikekaupassa myynti on palautunut kevään vaikeimmista ajoista lähemmäksi normaalia. ABC-asemien myynti on jäänyt viime vuodesta tähän mennessä noin 15 prosenttia sekä Sokos- ja Emotion-ketjujen myynti noin 20 prosenttia. Syyskuussa molempien myynnit jäivät enää noin 10 prosenttia viime vuoden tasosta.

S-ryhmän veroton vähittäismyynti 1–9/2020

Liiketoiminta-alue Myynti (milj. €, sis. koko S-ryhmä) Muutos 1–9/2019 (%) Marketkauppa* 6 562,7 + 7,9 Liikennemyymälä- ja polttonestekauppa 1 110,8 - 14,6 Matkailu- ja ravitsemiskauppa** 337,5 - 45,7 Tavaratalo- ja erikoisliikekauppa 166,7 - 20,1 Muut 453,2 - 5,5 S-ryhmä yhteensä 8 630,8 - 0,7

* Luvussa on marketyksiköiden päivittäis- ja käyttötavaroiden myynti Suomessa, Venäjällä ja Virossa.



** Luvussa on hotellien ja ravintoloiden myynti Suomessa, Venäjällä ja Virossa.