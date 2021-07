Saako tiellä kulkea? Maanmittauslaitos vastaa lomalaisia askarruttaviin kysymyksiin

Jaa

Kesällä ympäröivä luonto kutsuu ihmisiä liikkumaan ja kulkemaan. Samalla esiin nousevat kysymykset, missä saa kulkea, kuka saa kulkea ja mitä maanomistaja saa maillaan tehdä.

Kulkemista ohjaava säännöstö on kirjattu useaan eri paikkaan, ja siinä on runsaasti tulkinnanvaraa. Vastauksia kysymyksiin täytyy etsiä tieoikeuksista, maanomistajan oikeuksista ja jokamiehenoikeuksista.

Saako tiellä kävellä tai pyöräillä?

Suomessa on ikiaikaiseen perinteeseen pohjautuva jokamiehenoikeus. Oikeutta ei ole missään laissa määritelty, vaan se perustuu käytännössä syntyneisiin periaatteisiin.

Jokamiehenoikeudella saa kävellä, pyöräillä tai hiihtää toisen omistamalla maalla ilman omistajan lupaa, kun ei aiheuta haittaa tai häiriötä. Erityisesti on huomioitava, ettei rikota kenenkään kotirauhaa.

Kotirauhan tarkoittamalle alueellekaan ei ole tehty tarkkaa määritelmää. Jossain kotirauha voi ulottua sadan metrin päähän lähimmästä rakennuksesta, toisaalla se ei ole voimassa enää viiden metrin päässä talon seinästä. Jos tie ei kulje kotirauhan alueella, saa sillä siis liikkua jokamiehenoikeudella ilman erillistä lupaa.

Saako tiellä ajaa autolla?

Lähtökohtaisesti tiellä saa kulkea ajoneuvolla (mopolla, autolla tai muulla laitteella), jos on saanut kulkemiseen oikeuden. Oikeus voi olla virallisesti perustettu tieoikeus tai maanomistajan antama lupa. Yleisesti on tulkittu, että satunnainen kulkeminen tiellä esimerkiksi marjastamaan on myös sallittua, kun kyse ei ole säännöllisestä tai järjestetystä toiminnasta. Ajoneuvolla kulkeminen ei kuitenkaan kuulu jokamiehenoikeuksiin.

Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelusta saa ilmaiseksi enintään kymmenen kiinteistön omistajatiedot yhden vuoden aikana esimerkiksi kulkemisluvan pyytämistä varten. Omistajatietoja ei luovuteta suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinointitutkimukseen tai ostotarkoituksessa tehtäviä yhteydenottoja varten.

Saako maanomistaja sulkea tien?

Maanomistajalla on oikeus tehdä omaisuudellaan lähes mitä tahansa, kun noudattaa lain säännöksiä. Tieoikeus menee kuitenkin ohi maanomistajan oikeuden. Maanomistaja ei siis saa estää tien käyttöä, jos tiellä on jollakulla muulla tieoikeus. Jokamiehenoikeudella ei vastaavaa suojaa ole.

Jos tiellä ei ole kenelläkään tieoikeutta, maanomistaja saa katkaista kulkemisen kaivamalla tien pois, rakentamalla sen poikki aidan tai tien kohdalle rakennuksen. Tällöin jokamiehenoikeudella kulkevien on vain löydettävä uusi reitti. Jos kyse on vanhasta tiestä ja suositusta kulkureitistä, maanomistajan kannattaa harkita kahdesti ennen kulkemisen estämistä. Mitä vanhemmasta tiestä on kyse, sitä suuremmalla todennäköisyydellä tiellä on vanha tieoikeus.

– Lämpimät ilmat ja runsas kesäinen valo kannattaa käyttää Suomen kauniista luonnosta nauttimiseen. Liikkuessa on kuitenkin hyvä pitää mielessä edellä kuvatut periaatteet ja täydentää niitä tilanteen mukaan arkijärjellä, toteaa palvelupäällikkö Panu Karhu Maanmittauslaitoksesta.