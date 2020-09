Sacred Music Festival Helsinki järjestetään kolmatta kertaa 17.–20.9.

Tänä vuonna kolmatta kertaa järjestettävä festivaali esittelee Pyhää musiikkia pohjoismaisin voimin. Festivaalissa saa ensiesityksensä kieltentutkija-resitoija Mikko Viitamäen, muusikko Kari Ikosen ja tanssija Panu Varstalan Spiraali. Se yhdistelee muinaista persialaista runoutta, arabialaissävyistä pianomusiikkia ja levollista liikettä.

”Tanssin ja musiikin sekä Rumin runojen keitos on kolmen oman alansa erityisosaajan tutkiva yhteisteos, jossa kaikki teoksen tekijät vaikuttavat esityksen lopulliseen sisältöön tasavertaisina työryhmän jäseninä”, kertoo Spiraali-esityksen koonnut Panu Varstala. Jokainen esiintyjä saa vaikuttaa teokseen niin kuin haluaa.

Esityksessä näkyy Varstalan mukaan konkreettisesti, miten kaikki on jatkuvassa liikkeessä. Pyörivään liikkeeseen tiivistyy kaikki.

”Liikkeessä eri maailmat kohtaavat. Spiraalimaisessa liikkeessä voi myös kohdata jonkun isomman, ehkä korkeamman”, Varstala jatkaa.

Musiikkia kuullaan eri puolilla kaupunkia, muun muassa kulttuurikeskus Caisassa sekä Helsingin kirkoissa. Caisassa esiintyy Ulla Pirttijärven luotsaama Ulda, joka soitaa modernia saamelaista musiikkia. Maunulan kirkossa soi Heprealainen musiikki konsertissa Erämaa iloitsee. Konsertti sisältää muun muassa israelilaisten nykysäveltäjien lauluja, joita tulkitsee Suvi Lehtonen-Gräsbeck.

Festivaaleilla esitetään myös joukko elokuvia Caisan auditoriossa. Dokumenttiohjaaja Timo Korhonen on valinnut festivaaliohjelmistoon elokuvia, joissa kuuluu pyhä musiikki.

Sacred Music -festivaali on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton tapahtuma.

Tapahtuman järjestää Helsingin seurakuntayhtymä yhdessä Helsingin kaupungin kulttuurikeskus Caisan kanssa.

Festivaalin konsertit

Erämaa iloitsee, heprealaisia ja hengellisiä lauluja

Sopraano Suvi Lehtonen-Gräsbeck on läpi vuosien kerännyt lauluja Israelista. Hän esittää tässä konsertissa muun muassa Stephen Adamsin, Rachel Buskin, Batya Segalin sekä Ron Weidbergin säveltämiä lauluja. Suvi Gräsbeck esiintyy konsertissaan yhdessä pianotaiteilijamiehensä kanssa. Folke Gräsbeck esittää konsertissa Jean Sibeliuksen pianosarjan Belsazarin pidot, joka perustuu Vanhan Testamentin kertomukseen.

To 17.9. klo 13.00

Maunulan kirkko, Metsäpurontie 15, Helsinki

Vapaa pääsy, ohjelma 10 €

**

Spiraali – مارپیچ

Liikkeellinen konsertti persiankielisen runouden suosituimpiin klassikoihin kuuluvan Jalal ad-Din Muhammad Rumin (k. 1273) runoista.

Kieltentutkija-resitoija Mikko Viitamäki, muusikko Kari Ikonen ja tanssija Panu Varstala luovat ainutlaatuisen yhdistelmän muinaista persialaista runoutta, arabialaissävyistä pianomusiikkia ja levollista liikettä.

Konsertissa muinaiset persialaiset runot suomennoksineen, pyörivä abstrakti tanssiliike ja arabialaisiin maqam'eihinpohjautuva musiikki flyygelillä soitettuna luovat yhdessä unenomaisen, surrealistisen kauniin tunnelman, jossa nämä kolme elementtiä ruokkivat ja inspiroivat toisiaan. Ensiesitys.

Pe 18.9. klo 19.00 / Friday 18th September 7:00 pm

Paavalinkirkko, Sammatintie 5, Helsinki

Liput 10 €

**

Ulla Pirttijärvi ja Ulda

Ulla Pirttijärven yhtye Ulda soitaa modernia saamelaista musiikkia.

La 19.9. klo 19

Caisan sali, Kaikukatu 4 B, Helsinki

Liput 10 / 15 €

****

Festivaalin elokuvat

Kaikki elokuvat esitetään kulttuurikeskus Caisan auditoriossa. Elokuviin on vapaa pääsy. Näytöksiin on 30 paikkaa.

Amazing Grace to 17.9. klo 18.00

Tammikuussa 1972 soulin kuningatar Aretha Franklin esiintyi New Temple Missionary Baptist -kirkossa Los Angelesissa. Tilaisuudessa nauhoitettiin legendaarinen livealbumi Amazing Grace. Konsertti myös kuvattiin, tavoitteena konserttielokuva, mutta silloisten teknisten ongelmien takia elokuvaa ei voitu tehdä. 47 vuotta myöhemmin elokuvamateriaali saatiin restauroitua ja syntyi elokuva, jossa 30-vuotias Franklin on elämänsä vedossa ja kutsuu tanssimaan rytmin mukana.

Valmistumisvuosi 2019. Kesto 89 minuuttia. Ohjaajat Sydney Pollack ja Alan Elliott. Pääosassa Aretha Franklin.

**

The Song of the Tree, Pe 18.9. klo 17.00

Musiikkidraama vie kirgisialaiseen paimentolaiskylään, jossa vallan ja varallisuuden asetelmat määrittelevät elämää, mutta jossa nuori mies joutuu uhmaamaan vakiintuneita asetelmia. Visuaalisesti vaikuttava, musikaalin keinoja hyödyntävä elokuva kysyy vilpittömän rakkauden, pyhyyden, syyllisyyden ja anteeksiannon kysymyksiä. Samalla ymmärrämme paikallisten heimojen nöyrää tulkintaa islamista. Vaikuttava loppukohtaus tuo mieleen suomalaisen körttivirren poljennon ja sanallisen sisällön. Elokuva, jossa laulut välittävät ne tunteet, joihin sanat eivät riitä.

Valmistumisvuosi 2019, kesto 93 min. Ohjaus Aibek Daiyirbekov. Englanninkielinen tekstitys.

**

Hibridos, the Spirits of Brasil, La 19.9. klo 17.00

Runollinen dokumenttielokuva sukeltaa Brasilian monimuotoiseen uskonnollisuuteen, jota leimaa eri uskontojen sekoittuminen. Elokuva vie niin katolisen perinteen kuin afrikkalaista uskonnollisuutta katolisuuteen yhdistävän candomblén sisälle. Uskonnollisuus välittyy rinnakkain musiikissa, transsissa ja ekstaasissa. Ranskalaiset ohjaajat seurasivat neljä vuotta eri uskonnollisia ryhmiä niin, että katsoja pääsee mukaan mystisiinkin kokemuksiin, muun muassa maailman suurimpaan katoliseen pyhiinvaellukseen Belémin kaupungissa Amazonin alueella.

Valmistumisvuosi 2018, kesto 90 min. Ohjaus Vincent Moon ja Priscilla Telmon.

**

24 Preludes for a Fugue, Su 20.9. klo 15.00

Herkkä kuvaus syvästi musiikissa elävästä säveltäjä Arvo Pärtistä. Elokuva vie Pärtin nuoruuden ensimmäisiin sävellyksiin, riitaan neuvostojärjestelmän kanssa, taiteen tekemisen peruskysymyksiin ja avaa Pärtin lämmintä persoonaa. Kun Pärt kysyy kadunlakaisijalta, miten pitää säveltää, tämä sanoo: ”Niin, että rakastaa jokaista nuottia”. Tunnettu chileläinen ohjaaja Patricio Guzmán valitsi tämän elokuvan kymmenen mielestään parhaan koskaan tehdyn elokuvan joukkoon 2019 Amsterdamin elokuvafestivaalille.

Valmistumisvuosi 2002, kesto 87 min. Ohjaus Dorian Supin.