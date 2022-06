Safedo Oyj osaksi Presto-konsernia

”Tavoitteenamme on vahvistaa ihmishenkien pelastamiseen ja turvalliseen palontorjuntaan liittyvää osaamista. Safedo:n edistyksellinen ensiaputuotevalikoima ja vahva asema suomalaisten työpaikkojen ensiapuvalmiuden asiantuntijana mahdollistaa meille nykyistä laajemmat palvelut Suomessa sekä kaikkialla Pohjoismaissa”, kertoo Preston konsernijohtaja Filip Bjuström.

Safedo on Suomen johtava defibrillaattoreiden toimittaja. Yrityksellä on oma innovatiivinen ensiapupisteiden ja ensiapulaukkujen tuotelinja sekä vahva osaaminen ensiapu- ja turvallisuuskoulutuksissa. Safedo jatkaa toistaiseksi omana yhtiönään. Yrityksen aikaisemmat omistajat Marko ja Minna Parviainen sekä yrityksen henkilöstö jatkavat yhtiön palveluksessa.

”Työpaikkojen ensiapuvalmius on yksi tärkeimpiä turvallisuuden osatekijöitä. Nopea toiminta, oikeat ensiapuvälineet ja ensiapuosaaminen säästävät ihmishenkiä. On hienoa, että yrityskaupan myötä voimme laajentaa tarjontaamme. Vahva tahtomme on, että yhä useampi toimija tavoittaa koulutuksemme ja siten parantaa oman työpaikansa turvallisuutta”, sanoo Preston Suomen maajohtaja Tero Roivainen.

”Yhdessä Preston kanssa voimme tarjota asiakkaillemme huomattavasti laajemman valikoiman erilaisia turvallisuuskoulutuksia kaikkialla Suomessa. Koulutus on olennainen osa yritysten riskienhallintaa. Tapaturmien ennaltaehkäisy parantaa työturvallisuutta ja säästää kustannuksia. Osana Presto-konsernia meillä on nyt myös enemmän resursseja kehittää omaa kattavaa ensiaputuotevalikoimaamme Suomen ja Pohjoismaiden markkinoille”, toteaa Marko Parviainen Safedo Oyj:n toimitusjohtaja.