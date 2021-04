Sähköisen asioinnin kautta on varattu jo lähes 2500 koronarokotusaikaa

Varhaiskasvatuksen ammattilaisille tarjolla 70 työpaikkaa Vaasassa 20.4.2021 12:47:10 EEST | Tiedote

Maanantaina 19.4. alkaneessa varhaiskasvatuksen haussa on avoinna noin 70 työpaikkaa. Töitä on tarjolla varhaiskasvatuksen opettajille ja erityisopettajille, lastenhoitajille, perhepäivähoitajille, päiväkotityöntekijöille sekä avustajille. Avoinna on sekä vakituisia että määräaikaisia tehtäviä.