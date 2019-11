Sähköistysalalla ansioituneita palkittiin

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n järjestämä Sähköurakoitsijapäivät on sähköisen talotekniikan toimijoiden tärkein vuosittainen tapahtuma, joka on parhaillaan käynnissä Hämeenlinnassa Scandic Aulangolla. Tapahtumassa palkittiin sähköistysalan aktiivisia toimijoita jakaen ansiomerkkejä. Tänä vuonna annettiin neljä hopeista ja kaksi kultaista ansiomerkkiä. Iltajuhlassa julkistetaan vielä Vuoden 2019 sähköurakoitsija. Tunnustukset jakoi STUL:n hallituksen puheenjohtaja Jussi Kuusela.

Hopeinen ansiomerkki Pirkko Harsia

Tekniikan lisensiaatti

Lehtori, yliopettaja, osastonjohtaja ja koulutuspäällikkö Tampereen Ammattikorkeakoulu TAMK

Pirkko Harsia on poikkitieteellisen talotekniikkakoulutuksen uranuurtaja ja väylätekniikan täydennyskoulutuksen ensimmäinen käynnistäjä Suomessa (LON, EIB, KNX) 1990-luvulla. Hän on koulutuksen ja nuorison puolestapuhuja, joka ottaa mielellään ja terävästi kantaa sähköisen talotekniikka-alan asioihin. Pirkon omistautuminen alalle on esimerkillistä ja se konkretisoituu myös lukuisina asiantuntijatehtävinä. Harsia edistää alaa mm. perustamansa STUL:n Korkea-asteen oppilaitosryhmän puheenjohtajana. Hän osallistuu myös Sähköturvallisuuden Neuvottelukunnan, Standardisoimiskomitea SK 64:n ja FinZEB:n toimintaan.

Pirkko toimi yrittäjänä sähköurakointia ja sähkösuunnittelua tarjoavassa yrityksessään vuosien 1982-1989 aikana. Maanläheinen, sydämellinen Pirkko on syntyjään Kanta-Hämeen Urjalasta. Hän harrastaa sukkien kudontaa, puutarhan hoitoa ja leivontaa.

Hopeinen ansiomerkki Tauno Hovatta

Tietoliikenneinsinööri, MBA

Pääarvioija - ja yritysarviointi SETI Oy

Tauno Hovatta on SETI:stä myönnettävien Tele-, turva- ja RAU-pätevyyksien sekä TU-sertifiointipalveluiden kehittäjä ja ylläpitäjä. SETI:n pää- ja yritysarviointityön lisäksi hän toimi Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry:n toiminnanjohtajana vuosien 2007-2018 ajan.

Tauno on ansioitunut tietoliikenne- ja satelliitti- sekä antennitekniikan kouluttaja ja ammattijulkaisujen kirjoittaja.

Hovatan ja hänen puolisonsa vapaa-ajan harrastuksena on ollut vanhan hirsitalon peruskorjaus ja piha-alueiden hoitaminen. Viime vuosina entistä enemmän aikaa on vienyt myös karjalaisen perinteen vaaliminen ja historiantutkimus.

Hopeinen ansiomerkki Olli Matsson

Sähköinsinööri

Yrittäjä, AUS-Sähkön perustaja ja omistaja vuodesta 1988

Olli Mattsson on alueosastoaktiivi, joka on toiminut Uudenmaan alueosaston johtokunnassa parikymmentä vuotta ja puheenjohtajanakin jo 4 vuotta. Mattsson on aina valmis laittamaan itsensä likoon yhteisen asian puolesta.

Urheilullinen Olli on tehnyt uraa jääkiekkoilijana Suomessa, Ruotsissa, Sveitsissä ja parin ottelun verran myös Buffalon farmissa ison veden tuolla puolen. Tätä nykyä urheiluharrastuksiin kuuluu potkunyrkkeily ja golf.





Hopeinen ansiomerkki Juha Salmi

Valtiotieteen maisteri

Juhan jo 1970-luvulla alkaneeseen työuraan sisältyy kiinteistö- ja rakentamisalan viestintätehtäviä lukuisissa eri yrityksissä. Vuonna 1992 hän perusti oman perheyhtiön nimeltä Image Builder, joka tarjosi monipuolisesti viestinnän palveluja, kuten mm.: monikanavaiset viestintäprojektien toteutukset, asiakas- ja tiedotuslehdet sekä tapahtumajärjestelyt ja -juonnot.

Juha on ollut mukana tekemässä 1000 yksittäistä TV-ohjelmaa ja 10 TV-sarjaa rakentamisalasta; näistä tunnetuin lienee Remontti-Reiska. Juha Salmi on niin ikään Asuntomarkkinat-tapahtuman puuhamies.

Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton kanssa Juha Salmi on tehnyt yhteistyötä jo vuodesta 2003 mm. toimien Sähköurakoitsijapäivien juontajana. Salmi tuo aktiivisesti esiin sähköistysalaa sen puolestapuhujana monissa tilaisuuksissa, ohjelmissa, julkaisuissa jne.

Salmi kertoo olleensa nuoruudessaan 1960- ja 1970 lukujen taitteessa maaottelutason pikajuoksija. Suomen mestaruuksia hänelle on kertynyt viestit mukaan lukien seitsemän ja muita mitaleja saman verran. Hänen ennätyksensä 100 metrillä on 10.6, 200 metrillä 21.2 ja 400 metrillä 47.4.

Veteraanien SM-viesteissä Juhan joukkue sai muutama vuosi sitten pronssia 4 x 100 metrin viestissä M65-sarjassa. Tosin hän mainitsee, ettei siinä ollut muita osallistujia…

Juha harrastaa kulttuuria ja urheilua niiden lähes kaikissa muodoissa ­– ei enää tekijänä, vaan aktiivisena seuraajana. Lisäksi hän on uutisnarkomaani, joka ahkerasti kommentoi maailman menoa lähinnä erilaisissa sosiaalisen median kanavissa.

Kultainen ansiomerkki Tarja Hailikari

KTM, varatuomari

Toimitusjohtaja

Sähköteknisen Kaupan Liitto STK ry:ä jo 20 vuotta johtaneen Tarja Hailikarin ansiot sähköistysalan edistämisessä ovat moninaiset. Tarjan aikaansaannoksiin kuuluu mm. Sähkönumerot.fi -palvelun perustaminen ja kehittäminen sekä yleisesti sähköistysalan tuotetietoprosessien kehittäminen. Laajasti verkostoitunut Hailikari on sähköistysalan aktiivinen promoottori monella tavalla. Hän käynnisti Hyvinvointia Sähköllä -hankkeen ja kehittää sitä menestyksekkäästi eteenpäin.

Ennen STK:n toimitusjohtajuutta Hailikari ehti työskennellä SAP R3-konsulttina, kaupallisjuridisena konsultoijana Valtion hankintakeskuksessa (nyk. Hansel) sekä mm. kaupallisena sihteerinä Merivoimien Esikunnassa.

Tarja on jo pitkään ollut sähköautoilija. Oman sähkön pientuotannon hän käynnisti vuonna 2013 asennuttamalla aurinkopaneeleja Tammisaaren saaristossa sijaitsevalle vapaa-ajan asunnolleen. Tarja on kirjojen ystävä: Helmet-kirjastojen lukuhaaste – 50 haasteisin sopivaa kirjaa tämän vuoden aikana – tuli täyteen jo syyskuussa!

Kultainen ansiomerkki Olli-Heikki Kyllönen

Diplomi-insinööri

Senior Advisor

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:ä vuodesta 2004 alkaen luotsannut Olli-Heikki Kyllönen valmistui diplomi-insinööriksi teknillisestä korkeakoulusta vuonna 1982. Hän on taustatyönsä perusteellisesti tekevä, tilastoja rakastava sähkön puolesta puhuja. Hän toimii monella foorumilla tuoden esiin sähkön tärkeyttä ja puhtautta maamme hyvinvoinnin edistäjänä.

Valmistumisensa jälkeen Olli-Heikki Kyllönen työskenteli sekä sähkötukkukaupan että sähkölaitteita valmistavan teollisuuden näköalapaikoilla mm. ABB:n, SLO:n ja Nokia Kaapelin palveluksessa. Vuonna 2004 hänet kutsuttiin vetämään STUL:n toimintaa.

STUL:n toimitusjohtajuus sisältää Sähköinfonkin toimitusjohtajuuden sekä lukuisan määrän erilaisia luottamustehtäviä sähköistysalan yrityksissä ja järjestöissä.

Kyllösen 15 vuotta kestäneen toimitusjohtajuuden aikana STUL:n vaikutuskenttä on laajentunut, monipuolistunut ja kansainvälistynyt mm. HeadPowerin ja Vastuu Groupin osakkuuksien sekä Euroopan sähköurakoitsijajärjestön AIE:n erittäin aktiivisen jäsenroolin kautta.

Paitsi sähköisen talotekniikka-alan asioista kiinnostuneena ja ahkerana verkostoitujana Olli tunnetaan lisäksi HIFK:n vankkumattomana kannattajana, hyvän viinin arvostajana, mainiona seuramiehenä ja tarinan iskijänä. Opintojen ohessa - tai päinvastoin - Olli toimi vuosina 1980-81 Teknillisen koulun ylioppilaskunnan pääsihteerinä. Laajan ja monipuolisen juttuvaraston lienee turvannut Äpy-lehden päätoimittajuus, tai ehkä tässäkin päin vastoin.

Kuva: STUL ry