Sähkölasku pieneni 62 prosenttia, vaikka valaistu tila kasvoi kolmanneksen

Logistiikkapalveluita tarjoavan Velox Logistiikka Oy:n sähkölasku pieneni valaistussuunnittelun ja ledivalojen ansiosta yli puolella, vaikka valaistava alue kasvoi lähes kaksituhatta neliötä.

Kun astuu Velox:n suuren logistiikkakeskukseen Helsingin Suutarilassa, kaikesta huomaa, että nyt ei olla ihan tavallisessa varastossa. Rakennus on uudenkarhea. Rouheaa betonia ja korkeaa tilaa on yllin kyllin. Hulppea koko rakennuksen korkuinen lasinurkka tarjoa luonnonvaloa varastoon, vaikka se rakennusteknisesti ei ole edullisin ratkaisu. Sisääntuloaulan lasiseinän takana killuu designvalaisimia epäsymmetrisen hallitusti. Kaikesta näkee, että valaistukseen on kiinnitetty huomiota. Varastoihin yleensä liitetään mielikuvia, jotka tähän logistiikkakeskuksen varastoon eivät stemmaa.

Toimittajaa tulee tervehtimään rento, mutta huolitellun näköinen nuorekas mies, joka osoittautuu Velox:n yrittäjä–toimitusjohtajaksi Markus Autioksi. Hänen seurassaan on boheemimpi painos, valaistussuunnittelija Taisto Palonen Laatuvalosta, joka näyttää puolestaan valokuvaajalta.

Ennen ei nähty

Tilanne Veloxilla ennen valaistusremonttia oli hämärä, jopa niin etteivät työntekijät nähneet kunnolla lukea varastohyllyjen reunoista tekstejä. Hätiin kutsuttiin kokenut tuhansien tiloja valaistuksien suunnitellut konkari Taisto Palonen.

Suunnittelutyö oli mittava, sillä vanha varasto oli 1 892 neliötä, joka sekin oli suht uusi, viisi vuotta vanha. Senkin valaistus piti uudistaa, koska se ei toiminut. Uusi laajennusosa kaipasi kokonaan uuden valaistuksen. Laajennuksen jälkeen tuli lisätilaa 3 624 neliötä. Yhteensä siis 3 624 neliötä vaati valaistuksen.

Vanhassa tilassa katto oli korkeaa ja myös valot olivat korkealla katossa, joten alhaalla ei ollut riittävästi valoa tehokkaaseen työskentelyyn. Valon määrä oli 120-200 luksia. Suositus on noin 300 lx.

– Valon määrää pystyttiin nelinkertaistamaan. Uudistuksen jälkeen keskimääräisesti valoa oli yli 500 lx, tykittää Palonen.

Suunnittelu ja säästö

Jotta näinkin mittaviin säästöihin päästään, on alkutilanteessa tehtävä mittava tarpeenkartoitus ja huolellinen valaistussuunnitelma.

– Sähkönkulutus ennen uudistusta oli noin 7 000 wattia ja uudistuksen jälkeen, jos kaikki valot ovat täysillä noin 10 000 W, mutta valaistuksen ohjauksen kautta keskiverto teho valaistuksessa on 4 000 W, selvittää Palonen.

Hän lisää, että laskelmissa on käytetty sähkön hintana 7,11s/kWh, joka on Helsingin seudun keskihinta.

Lopputulema oli, että sähkölasku tippui 62 prosenttia entiseen verrattuna, vaikka valaistun tilan koko oli kasvanut 1 732 neliöllä ja valon määrä enemmän kuin tuplattu. Jossain kohdissa valon määrä nelinkertaistui.

Veloxin toimitusjohtaja on todella tyytyväinen tulokseen ja säästöihin. Myös työntekijöiden työviihtyvyys ja vireys on parantunut huomattavasti.

– Ennen kaikkea uudistuksella on imagollinen merkitys, sillä olemme kestävän kehityksen periaatteella logistiikkapalveluita tarjoava yritys, jonka yksi palvelu on erikoisvarasto. Meillä käy paljon asiakkaita ennen kuin liikesuhde alkaa, siksi panostamme miljööseen. Lisäarvon tuotto on bisneksemme ydin, sanoo Autio.

Miten säästö saatiin aikaiseksi?

Valaistuksen ohjausta muutettiin merkittävästi siten, että hyllyväleihin sijoitettiin liiketunnistimet, jotka ohjaavat valaistusta. Jos liikettä ei ole, valon määrä putoaa kymmeneen prosenttiin. Se on kuitenkin sen verran, jonka kamerat näkevät. Jos tilassa ei ole toimintaa puoleen tuntiin, silloin valo sammu kokonaan. Liikettä havaittaessa valon määrä nousee sadan prosentin tasolle.

– Idea on ohjaustekniikassa, tietää valaistussuunnittelija Palonen.

Entiset loisteputket vaihdettiin kaikki ledeihin.

– Jo pelkkä lamppujen ostokustannus sekä niiden vaihto miestyönä nostokurjella on erittäin hintavaa, koska se pitää tehdä säännöllisesti. Loisteputkilamput vaihdetaan kaikki yhdellä kerralla, ei tarpeen mukaan.

– Ledit ovat käytännöllisesti katsottuna ikuisia, sillä ne kestävät noin 100 000 tuntia, tietää Palonen.

Pihan valaistukseen panostettiin

Varastovalaistuksen uudistamisen ohessa myös pihavalaistus tehtiin kustannustehokkaaksi. Veloxin arvoihin kuuluu kestävä kehitys ja ekologisuus eli mitään ei jätetä puolitiehen, samat arvot näkyvät niin sisällä kuin ulkonakin.

– Pihavalaistuksen idea oli, että valo loppuu tontin rajaan. Tarkoitus ei ollut valaista naapuritonttia. Toinen tärkeä tekijä oli se, että valon täytyy olla tasaista, jotta se ei häikäise raskailla ajoneuvoilla liikkuvia ammattikuljettajia. Isoilla ajoneuvoilla liikkumisen piti olla turvallista ja helppoa.

– Myös pihavalaistus on liiketunnistimilla varustettu. Se toimii siten, että hämärän saapuessa valot syttyvät. Jos pihalla ei ole liikettä, putoaa valotaso kymmeneen prosenttiin. Siten alue ei näytä suljetulta ja myös kamerat näkevät hyvin. Kun pihalla liikutaan, teho nousee sataan prosenttiin, selvittää Palonen.

Mukautumiskelpoinen

Tulevaisuuden laajennuskuviot on otettu huomioon myös.

– Jos joskus varastossa työskentelisikin robotti, niin silloin valoa ei tarvittaisi lainkaan muuta kuin poikkeustapauksissa. Silloin erillinen valokatkaisija riittäisi, jolla tilaan voidaan palauttaa normaali valotaso. Valaistusjärjestelmän pitää olla mukautumiskelpoinen, sanoo Palonen.

Veloxin varastotila elää jatkuvaa muutos- ja kasvuprosessia. Esimerkiksi pienvarastohyllyjä rakennetaan parasta aikaa päällekkäin monta kerrosta. Niiden valaistustarve on erilainen kuin korkean konttivaraston, joten Paloselle riittää töitä Veloxilla jatkossakin.

Monessa mukana

Laatuvalo on myös osakkaan TILA Group -nimisessä rakennusyhtiössä, joka tekee uudenlaista rakentamista clt:stä.

– Puurakentaminen on terveellinen ja ekolooginen tapa rakentaa. Ekologisuus ja kestävän kehityksen rakentaminen on myös Laatuvalon arvoja.

Esimerkkinä lisäkerrosrakentaminen clt-tilamoduleista.

– Jos kolmekerroksiseen 70-luvulla rakennettuun pienkivitaloon tulee putkiremontti, se tulee todella kalliiksi asukkaille, mutta asunnon arvo ei kuitenkaan nouse. Uudenlainen clt-tilamoduulirakentaminen voi ratkaista taloyhtiön rahoituspulmat ja jäisi vielä ylimääräistäkin, kehaisee Palonen.

