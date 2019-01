Sähköllä hiilettömään tulevaisuuteen

Tiedote/embargo 23.1.2018, klo 7.00. Tänään 23.1. on pohjoismainen Sähkön päivä, joka muistuttaa, kuinka suuri merkitys sähköllä on hyvinvoinnillemme. Yhteiskunnan sähköistyminen on myös mahdollisuus ilmaston lämpenemisen hidastamiseen.

Luotettava energiantuotanto on toimivan yhteiskunnan elinehto. Yhä suurempi osuus energiasta kulutetaan sähkönä ja lähes kaikki yhteiskunnan järjestelmät toimivat sähköllä, mikä kasvattaa edelleen sähkön tuotantokapasiteetin tarvetta. Samalla kiihtyvä ilmaston lämpeneminen edellyttää nopeita muutoksia energiantuotantojärjestelmiin ja sähkön osuuden kasvattamista edelleen. Sähkön tuotantotavat ovatkin tärkeässä osassa ilmaston lämpenemistä ehkäistäessä. - Yhteiskunnan lisääntyvä sähköistyminen avaa mahdollisuuksia vähentää fossiilisten polttoaineiden käytöstä aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä, Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK ry:n toimitusjohtaja Timo Kekkonen sanoo. - Hiilidioksidipäästöjen määrä sähkön tuotannossa tuotettua energiayksikköä kohden laskee. Mitä suurempi osuus Suomen energiantarpeesta täytetään sähköllä, sitä nopeammin energian tuotantojärjestelmiämme saadaan päästöttömäksi, Kekkonen jatkaa. Sähkön päivä Suomessa jo neljättä kertaa Teema päivää vietetään nyt neljättä kertaa, ja sen kunniaksi alan yritykset ja järjestöt järjestävät tapahtumia ympäri maan. Esimerkiksi Sähkön päivän autorataa voi käydä testaamassa Espoossa, Tampereella tai Vaasassa. Autorataan poljetaan sähköä lihasvoimalla, siihen liitettyjen polkupyörien avulla. Kerrallaan kisaamaan pääsee kaksi polkijaa. Perinteisesti Sähkön päivän autorataan on liittynyt lahjoitus hyväntekeväisyyteen, joka on mukana myös tänä vuonna. Lahjoitusten saajana on kaikilla tapahtumapaikkakunnilla Hope ry, joka tukee vähävaraisia perheitä. Sähkön päivä Espoossa: https://www.facebook.com/events/354762318681959/ Kauppakeskus Sello 23.1. klo 12-19.00 - Sellon keskusaukiolle rakennetaan 40 metriä pitkä autorata, joka saa energiansa polkupyöriin asennetuista sähkögeneraattoreista.

- kaksi kilpailijaa kerrallaan pääsee ottamaan mittaa toisistaan

- Radio Aallon Kimmo Vehviläinen kirittää kilpailijoita klo 16-18.00

- Mukana olevat sähköalan järjestöt lahjoittavat 5 euroa jokaisesta päivän aikana poljetusta kierroksesta vähävaraisia perheitä tukevalle Hope ry:lle. Järjestäjät: STEK, Sähköteknisen Kaupan liitto (STK), Sähkö- ja teleurakoitsijoiden liitto STUL, Sähkösuunnittelijat NSS, Sähköinsinöörit - SIL ja SESKO Sähkön päivä Vaasassa: https://www.facebook.com/events/376710716471322/ Kauppakeskus Rewell Center 23.1. klo 10-19.00 - Rewell Centeriin rakennetaan 10 metriä pitkä autorata, joka saa energiansa polkupyöriin asennetuista sähkögeneraattoreista. - Paikan päällä iltapäivästä myös Vaasan Sportin Juniorit (A-junnut Santeri Haarala, Eemeli Ylitalo, Eemil Erholtz & Eetu Mäki) ja VPS - Vaasan Palloseuran edustusjoukkueen Samu Alanko ja Fabrice Gatambiye.

- Joka tunti jaetaan kilpailijoille 10 leffalippua

- Jokaisesta poljetusta kierroksesta lahjoitetaan 1 euro Hope ry:lle Järjestäjä: Vaasan sähkö Sähkön päivä Tampereella: https://www.facebook.com/events/1592268464954011/ Ratinan kauppakeskus 23.1. klo 16-20.00 - Ratinan kauppakeskuksen keskusaukiolle rakennetaan 10 metriä pitkä autorata, joka saa energiansa kaupunkipyöriin asennetuista sähkögeneraattoreista. Kaikki kisaan osallistuneet palkitaan, ja lisäksi jokaisen kierroksen parhaille kuskeille luvassa erikoispalkinnot tasatunnein.

- Tampereen Sähkölaitos lahjoittaa 1 € per osallistuja Hope ry:lle Järjestäjät: Ekokumppanit, Tampereen Sähkölaitos, STEK ry ja Kauppakeskus Ratina. Verkosto 2019 - messut Tampereen messu- ja urheilukeskuksessa - Messuille rakennetaan 10 metriä pitkä autorata, joka saa energiansa polkupyöriin asennetuista sähkögeneraattoreista. Kaksi kilpailijaa kerrallaan pääsee kisaamaan. Järjestäjä: Sähköinsinöörit - SIL

