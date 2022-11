Sähköpotkulautailijoiden vammat vähentyneet vuoteen 2021 verrattuna

Vuoden 2021 tammi-elokuussa Töölön tapaturma-asemalla sekä Meilahden ja Malmin yhteispäivystyksissä hoidettiin 386 sähköpotkulautailuun liittyvää vammaa. Samalla, kun vuokrasähköpotkulautojen saatavuus ja tehdyt matkat sekä yksityisomisteiset sähköpotkulaudat ovat lisääntyneet, päivystyksissä hoidetut sähköpotkulautavammat ovat vähentyneet.

Rajoituksilla merkitystä

”Vaikuttaa siltä, että yöllisillä nopeusrajoituksilla ja vuokraustoiminnan lopettamisella perjantai ja lauantai öisin on ollut merkittävä vaikutus”, kommentoi vastaava väitöskirjatutkija Henri Vasara HUS Akuutista.

Syyskuussa 2021 Helsingin kaupunki rajoitti sähköpotkulautojen käyttöä, koska erityisesti iltaisin ja öisin onnettomuudet ruuhkauttivat päivystyksiä. Viikonloppuisin puolen yön ja kello 5 välillä sähköpotkulautojen vuokraus estettiin, ja arkiöinä nopeus laskettiin 15 kilometriin tunnissa.

HUSin selvityksessä yksi keskeinen havainto on, että yölliset sähköpotkulautavammat ovat vähentyneet merkittävästi.

”Toki lisääntyneellä käyttökokemuksella ja suurella mediahuomiolla on myös ollut oma osansa vammojen vähenemisessä, mutta rajoitusten merkitystä ei voi kiistää”, Vasara summaa.

Humalassa ajaminen edelleen ongelma

Sähköpotkulautaonnettomuudessa loukkaantuneen vammaprofiili on pysynyt vastaavanlaisena kuin aiemminkin. Noin puolella on pään vammoja, toiseksi yleisimpiä ovat raajojen vammat. Kypärän käyttö on tärkeää pään vammojen ehkäisyssä. Tänä vuonna noin puolet vammoista on ollut keskivaikeita tai vaikeita. Vakavia tai erittäin vakavia vammoja oli 12 henkilöllä.

Humalassa olleiden osuus laski hieman vuoteen 2021 verrattuna, 44 prosentista 35 prosenttiin, ollen kuitenkin edelleen merkittävä.

Aalto-yliopiston tutkimus sähköpotkulautojen turvallisuuden lisäämiseksi julkaistiin