Sähkövetoiset raakapuujunakuljetukset käynnistyneet Kemin biotuotetehtaalle

Yksi etappi Metsä Groupin Kemin biotuotetehtaan käynnistymisessä on jälleen saavutettu, kun VR:n ensimmäinen sähkövetoinen raakapuujuna saapui tehtaalle aamulla 21. huhtikuuta. Kyseessä on merkittävä askel pitkään valmistellun yhtiöiden välisen yhteistyön lopputuloksesta.

“Merkittävää hanketta on valmisteltu useampi vuosi tiiviissä yhteistyössä ja vihdoin olemme siinä pisteessä, että kuljetukset ovat käynnistyneet. Teollisuuden suurinvestoinneissa kuljetusten tehokkuus ja liikenteen sujuvuus ovat avainasemassa. Olemme asiakkaan kanssa yhdessä luoneet ratkaisun, jossa tehtaan toiminnot ja rautatiekuljetukset yhdistyvät toisiinsa saumattomasti tuoden tehokkuutta kuljetuksiin”, VR:n logistiikkajohtaja Eljas Koistinen kertoo.

Enemmän puuta vähemmillä päästöillä

Raakapuuta tulee kulkemaan raiteitse tehtaalle viisi miljoona kuutiota vuodessa tehtaan käynnistyttyä. Käytännössä se tarkoittaa 8–10 junaa joka vuorokausi. Koska puumäärä on valtava, kuljetuksia varten on suunniteltu tehokas ja ympäristöystävällinen kokonaisratkaisu – puun vastaanotto, lastaus, rautatiekuljetukset ja puun purku tehtaalla on suunniteltu yhdeksi sujuvaksi kokonaisuudeksi.

”Puuta kuljetetaan Kemin uudelle tehtaalle nykyistä selvästi laajemmalta alueelta. Vaikka raakapuukuljetusten keskimääräinen matka junalla kasvaa, rautatiekuljetusten ansiosta päästöt vähenevät 20 prosenttia kuutiota kohden. Olemme rakentaneet päästövähennystavoitteidemme mukaisen tehokkaan kokonaisuuden Kemin puutoimituksiin. Sähkövetureilla liikennöitäviä puutoimituksia täydentävät sähköllä toimivat autonomiset puukenttänosturit”, Metsä Groupin puunhankinnan ja metsäpalveluiden tuotantojohtaja Hannu Alarautalahti sanoo.

Vetokalustona kuljetuksissa toimivat VR:n uusimmat sähkö- ja dieselveturit. Kuljetuksissa hyödynnetään täysimääräisesti veturien pitkälle kehitettyjä ominaisuuksia. Vectron-sähköveturit vetävät jopa 2 500 tonnin kuormia – tämä tarkoittaa noin 20–25 prosenttia enemmän puuta junaa kohden. Suljettuun vaunukiertoon perustuvia pendeleitä on luotu useita, joissa sama vaunurunko kiertää tietyn kuormaus- ja purkuaseman välillä. Kuljetusjärjestelmän tehokkuus perustuu myös huippuunsa optimoituun vaunukiertoon: kahden perättäisen kuormauksen välinen aika on kaikilta osavaiheiltaan jopa puolet keskimääräistä raakapuukuljetusta lyhyempi. Yhteensä biotuotetehtaan rautatiekuljetukset sitovat yli 400 vaunua ja kalusto on sidottu pelkästään Kemin tehtaan kuljetuksiin.

Investoinneilla toimitusvarmuutta

Investoinnit moderniin kalustoon niin vetureissa kuin vaunuissa ovat osa toimitusvarmuuden ja logistiikan tehokkuuden varmistamista. Myös liikenteen infrastruktuuri on otettu huomioon hankkeen alusta asti ja suunniteltu yhdessä Väyläviraston kanssa. Tehtaan yksityisraide mahdollistaa puukuljetukset sähkövetureilla tehtaalle saakka.

Metsä Groupin Kemin biotuotetehdas käynnistyy vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä. VR Transpoint on mukana mahdollistamassa metsäteollisuuden suurinvestointia jo toistamiseen, sillä Metsä Group valitsi sen kumppaniksi myös Äänekosken biotuotetehtaan sellukuljetuksiin vuonna 2016.