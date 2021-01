Saila Susiluodon esseistinen romaani kertoo matkustamisesta, paikoista, surusta ja luopumisesta

Italiaan sijoittuva Kehrä on palkitun runoilijan ensimmäinen proosateos.

Kirjailija on matkustanut taiteilijaresidenssiin Italian Mazzanoon, mutta ei pysty kirjoittamaan. Hengästyttävän kauniissa maisemassakin kaiken lävistää pelko ilmastonmuutoksesta.

Mikä on ihmiskunnan tulevaisuus? Mitä tapahtuu elämänmuodolle, johon olemme tottuneet? Mistä kaikesta on luovuttava ja riittääkö sekään? Residenssin arkeen sekoittuvat muistot toisista paikoista ja ihmisistä, kuolleista ja elävistä. Kun unet, havainnot ja kokemukset kietoutuvat myytteihin ja tarinoihin, kutoutuu lohdullinen ääni, joka ei suostu luopumaan toivosta.

Saila Susiluoto (s. 1971) on helsinkiläinen runoilija ja taiteilijaprofessori. Hän on julkaissut kymmenen runoteosta sekä saanut useita palkintoja, ja hänen runojaan on käännetty 15 kielelle. Vuonna 2012 hän oli Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkintoehdokkaana kokoelmallaan Carmen.

Kehrä ilmestyy 11.2.2021. Äänikirjan lukee Krista Putkonen-Örn.

