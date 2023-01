Sakari Toikkanen lämmitysteknologiayhtiö HögforsGST:n hallituksen puheenjohtajaksi

HögforsGST kehittää teknologiaosaamistaan sijoituksella tamperelaiseen Bithouseen 17.11.2020 08:40:53 EET | Tiedote

Älykkäitä lämmitysratkaisuja ja -järjestelmiä valmistava HögforsGST Oy on tehnyt sijoituksen tamperelaiseen laite- ja ohjelmistokehitysyhtiö Bithouseen. Sijoitus on luonnollinen jatkumo HögforsGST:n ohjelmistokehitystiimin ja Bithouse Oy:n välisessä yhteistyössä, joka on keskittynyt muun muassa HögforsGST:n älykkään Fiksu-ohjausjärjestelmän kehitykseen.