Saksalainen rakennusalan vaikuttaja Eberhard Schöck kuollut 86-vuotiaana

HauCon Finland Oy



Vuonna 1988 perustettu HauCon-ryhmä on yksi Pohjoismaiden johtavista betonirakentamisen erikoistuotteiden ja teknisten ratkaisujen toimittajista rakennusteollisuudelle ja elementtitehtaille. Itsenäiset ja paikallisesti omistetut yksiköt toimivat Suomessa, Norjassa ja Tanskassa. Yhteensä henkilöstöä on noin 80 ja liikevaihto n. 80 miljoonaa euroa. Suomen yhtiö on toiminut vuodesta 2012 alkaen. www.haucon.fi