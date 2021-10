Saku Tuomisen rohkea kirja kasvusta ja 2020-luvun arvoista

Saku Tuominen: Kuinka puut kasvavat ja miksi antilooppi ravistaa

Julkaistaan 14.10.2021

Ilmastonmuutos. Lajien joukkosukupuutto. Syrjintä ja häirintä. Ilmastoahdistus. Tehotuotanto. Ylipaino. Pandemia. Vihapuhe. Merten happamoituminen. Ruokahävikki.

Elämme upeassa maailmassa, joka tuntuu olevan täynnä koko ajan suurempia ja suurempia ongelmia. Mistä ihmeestä ne johtuvat ja miten niihin pitäisi suhtautua?

Saku Tuomisen uusi kirja Kuinka puut kasvavat pohtii maailman nykytilaa ja tulevaisuutta ihmisen ja yritysten arvojen näkökulmasta – sitä, miten me olemme itsemme tähän tilanteeseen ajaneet ja miten me pääsemme tästä ulos. Se luo kaunistelemattoman kuvan siitä, missä ihmiskunta ja maapallo juuri nyt on ja onnistuu silti olemaan perusvireeltään optimistinen ja innostava.

Siinä missä Tuomisen edellinen kirja, huippusuosittu Kaikki on hyvin riippumatta siitä, miten kaikki on käsitteli ennen kaikkea yksilön kasvua, Kuinka puut kasvavat ottaa suuremman mittakaavan ja pohtii, millaista huomisen kasvun pitäisi olla. Sitä, mihin meillä ihmisillä on oikeus ja mistä meillä on vastuu.

”Kirja on kahden vuoden tutkimusmatkan lopputulos. Minusta alkoi tuntua siltä, etten voi enää katsoa itseäni pelistä, ellen mieti näitä kysymyksiä niiden vaatimalla vakavuudella”, sanoo Tuominen teoksestaan.

”Kirjan ensisijainen tavoite oli muuttaa itseni ja siinä se myös onnistui. Katson maailmaa ja luontoa aivan uusin silmin. Tiedostan, että heräämiseen meni aivan liian kauan, mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan”, Tuominen lisää.

Saku Tuominen on suosittu luennoitsija, joka on toiminut yrittäjänä jo yli 30 vuoden ajan. Nykyisin hän on kansainvälisen opetusinnovaatioyritys HundrEDin luova johtaja ja ravintoloitsija. Kuinka puut kasvavat on hänen 15. kirjansa. ​ Hänen aiempia teoksiaan ovat mm. Juu ei – pieni kirja priorisoinnista, Työkirja, Luova järkevyys sekä Kaikki on hyvin riippumatta siitä, miten kaikki on.

