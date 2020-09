Saku Tuomisen uutuuskirja auttaa löytämään mielenrauhan keskellä elämän epävarmuutta.

On helppo sanoa, että huominen on epävarma ja sen kanssa pitää oppia elämään. Mutta mitä se oikeasti tarkoittaa?

"Maailma on arvaamaton. Kaikenlaista tapahtuu, hyvää ja huonoa. Jos emme halua ahdistua aina, kun asiat menevät kuten emme halua, tarvitsemme tarinan, joka auttaa meitä tällaisissa hetkissä. Ja mielellään myös silloin, kun ahdistumme jostain sellaisesta, mitä ei vielä ole edes tapahtunut eikä ehkä tapahdukaan." Näin pohtii Saku Tuominen uutuuskirjassaan Kaikki on hyvin riippumatta siitä, miten kaikki on.

"On aika raskas polku jos kaikki vastoinkäymiset heiluttavat tässä huterassa todellisuudessa. Miten voi tunnistaa ne asiat, mihin voi vaikuttaa ja mihin ei. Ja mitkä ovat niitä ajatusmalleja, joilla voi vaikuttaa tulevaan. Näitä asioita mietin kirjassani", Saku Tuominen kertoo.

Kaikki on hyvin riippumatta siitä, miten kaikki on-kirja sopii niin yksityiselämään kuin yritysmaailmaankin, ihmissuhteisiin ja bisneskriiseihin. Kirja ilmestyy keskiviikkona 14.10.

"On tosi helppo sanoa, että epävarmuuden kanssa pitää oppia elämään. Mutta mitä se oikeasti tarkoittaa, varsinkin jos eteentulevat haasteet vaikuttavat kohtuuttomilta.Tämä kirja on omakohtainen ja rehellinen teos, josta toivon olevan apua elämän monimutkaisimmissa ja vaikeimmissa hetkissä. Toivon, että se auttaa säilyttämään innostuneen, avoimen ja luovan mielen silloinkin, kun kaikki tuntuu vaikealta", Saku Tuominen kiteyttää.

Saku Tuominen on suosittu luennoitsija, joka on toiminut yrittäjänä jo yli 30 vuoden ajan. Nykyisin hän on kansainvälisen opetusinnovaatioyritys HundrEDin luova johtaja.​ Hänen aiempia teoksiaan ovat mm. Kaikki mitä olen oppinut hyvästä ruoasta, Juu ei – pieni kirja priorisoinnista ja Pizze.



