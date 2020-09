Sale Toivakka uudistuu kokonaisvaltaisesti – S-ryhmän uusi pienmyymäläkonsepti Toivakkaan

Hannikaisenkadun ABC-automaattiaseman ilme on uudistettu – automaattiasema palvelee jälleen pe 21.8.2020 21.8.2020 13:15:00 EEST | Tiedote

Osuuskauppa Keskimaan Hannikaisenkadun ABC-automaattiasema Jyväskylän keskustassa on uudistettu. Automaattiasemalle on uusittu elokuun aikana jakelumittarit, maksupäätteet ja aseman ilme. Lisäksi automaattiaseman valaistus on vaihdettu energiatehokkaisiin ratkaisuihin sekä mittarikentän ympäristöturvallisuutta on parannettu. Uudistettu Hannikaisenkadun ABC-automaattiasema saadaan käyttöön jälleen perjantaina 21.8.2020. − Haluamme huolehtia ABC-asemiemme turvallisuudesta, tehokkuudesta sekä ilmeestä. Energiatehokkuus sekä mobiiliasioinnin helppous ovat tärkeitä meille sekä asiakkaille, toteaa Osuuskauppa Keskimaan liikennemyymälöistä ja polttonestekaupasta vastaava johtaja Heikki Tervanen. Hannikaisenkadun ABC-automaattiasemalla on kaksi tankkauspaikkaa ja myynnissä neljä polttonestelaatua. Osuuskauppa Keskimaalla on yhteensä seitsemän ABC-liikennemyymälää ja 27 automaattiasemaa Keski-Suomen alueella. Tämän vuoden aikana Keskimaa on uudistanut Jyväskylän alueella ABC Keljon automaattias