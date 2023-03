Salibandyliiton sarjahallinta ja tulospalvelu uudistuvat - "Isoin uudistus 10 vuoteen"

Rakennusprosessi taustoilla ja siirtyminen TorneoPaliin on ollut jo hyvän tovin käynnissä. Uusi palvelu aukeaa 1.5.2023.

Uudistus koskee sarjatoiminnan ja tulospalvelun hallintaa salibandyssä. Käytännössä tämä tarkoittaa aiempaa nopeampaa sarjahallintaa, helpotusta seurojen päivittäiseen työskentelyyn, monipuolisempia tilastoja ja varmatoimisempaa tulospalvelua.

– Tätä on valmisteltu pitkään. Fiilis on luottavainen. Tällä muutoksella otamme valtavan harppauksen parempaan suuntaan. TorneoPal on saanut futiksen eli Palloliiton ja Veikkausliigan kanssa hommat toimimaan hienosti. Se on väkevä referenssi – päälle vielä kaikki muut lajit ja TorneoPalin osaaminen ja halu kehittää, Salibandyliiton kilpailutoiminnan johtaja Ari Vehniäinen kommentoi.

Jatkossa kokonaisuus on erityisesti tulospalvelun osalta rakennettu suoraviivaisemmin ja järkevämmin. Tulospalvelu tulee olemaan erillinen sivustonsa.

– TorneoPal antaa meille paljon mahdollisuuksia. Tarjolle tulee ominaisuuksia, joita meillä ei ole ollut aiemmin käytössä. Esimerkiksi pääsarjoissa saamme enemmän dataa ulos. Tulospalvelu näyttää jatkossa ulospäinkin erilaiselta ja tietoja on helpompi hakea ja näyttää – ja mikä tärkeintä: rajapintahaasteet poistuvat välistä uudenlaisen, yksinkertaisemman sivustoarkkitehtuurin myötä. Lievästi sanottuna ei tule ikävä rajapintaongelmia, jotka ovat kaataneet meillä sivustoja, Vehniäinen kertoo.

TorneoPalin taustalla on Sentinel Software SSW Oy, joka on perustettu 1995. Riihimäellä majaansa pitävä yritys on keskittynyt kilpailuhallintajärjestelmien kehittämiseen ja tukeen. Suomessa TorneoPalia käyttävät tällä hetkellä käsipallo, lentopallo, koripallo, ringette, kaukalopallo, vesipallo, jääpallo ja jalkapallo – sekä viimeisimpänä salibandy. TorneoPal on käytössä myös kansainvälisissä jalkapallo- ja koripalloturnauksissa ympäri Eurooppaa ja Australiassa.

– Salibandyliitto on antanut kuvan, että se on ammattimaisesti johdettu organisaatio. Kaikilla tässä projektissa mukana olevilla tuntuu olevan nuoren lajin into kehittää, vaikkei enää ehkä olekaan niin nuori laji kyseessä. Yhteistyö on toistaiseksi ollut todella mutkatonta ja dynaamista, Sentinel Software SSW Oy:n toimitusjohtaja Panu Hiltunen kommentoi.

Kyseessä on yksi Salibandyliiton keskeisimmistä ja tärkeimmistä palveluista. Pelkästään julkisessa tulospalvelussa on vuosittain 20-40 miljoonaa sivunäyttöä. Tulospalvelua ja sarjatoiminnan hallintaa käyttävät kaikki Salibandyliiton noin 700 jäsenseuraa ja 2 500 joukkuetta. Salibandyliiton alaisia otteluita pelataan vuosittain yli 25 000.

– Seuroille ja joukkueille järjestetään kevään, kesän ja syksyn mittaan koulutuksia ja tietoiskuja uusista toiminnoista – onhan kyseessä suurin uudistuksemme kymmeneen vuoteen. Seuraväelle on luvassa paljon mieluisia parannuksia, esimerkiksi javaa ei enää jatkossa tarvitse asennella ja siten myös tilastointia voi jatkossa tehdä vaikkapa tabletilla. Lisäksi mm. laskutusta ajanmukaistetaan ja Palvelusivustolle kirjautumista helpotetaan, Salibandyliiton järjestelmäasiantuntija Lasse Lepola kertoo.

– Lajia seuraavalle yleisölle näkyvin uudistus tulee olemaan monipuolisempi, mutta ennen kaikkea varmatoimisempi tulospalvelu, kun pullonkauloiksi muodostuneista rajapinnoista päästään eroon, Lepola lisää.

Tilastopalvelu sulkeutuu kuluvan kauden päätteeksi. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että huhti-toukokuun aikana avaamme jäsenseuroillemme kirjautumisen uuteen Palvelusivustoon ja palveluiden kirjautumisosoitteet muuttuvat. Lisäksi vanhoja mediarajapintoja ja tilastoapia käyttäneet yhteistyökumppanimme joutuvat vaihtamaan uuden palvelutoimittajan, TorneoPalin, mukaiset asetukset. Seuroille ja joukkueille on lisäksi tarjolla uudet, personoidummat tilastorajapinnat.

Salibandyliitto jatkaa termin Palvelusivusto käyttämistä myös jatkossa ja tietojen siirto nykyisestä järjestelmästä on jo alkanut. Viimeisimmät tietojen siirrot tapahtuvat välittömästi kuluvan sarjakauden päätyttyä. Uudella TorneoPalin Palvelusivustolla seurat ja joukkueet voivat tuttuun tapaan hallinnoida asioitaan, esim. edustusoikeuksia, joukkueiden kokoonpanoja ja laskuja. Tavoitteena on toteuttaa toiminnot helppokäyttöisiksi ja vastaamaan mahdollisimman paljon edellisen järjestelmän tuttuja toimintoja.

