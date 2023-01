Sallin isä rantautuu syksyllä Suomeen!

Sallin isä on hauska, nolo, täynnä loistavia ideoita ja vielä parempia tarinoita – ja hän on villinnyt tanskalaiset lapsiperheet täysin. Niin täysin, että Thomas Brunstrømin ja Thorbjørn Christoffersenin kuvakirjasarjaa on myyty jo yli 700 000 kpl ja Nordisk Films on ostanut siihen elokuvaoikeudet. Kvaliti julkaisee ensimmäiset kaksi suomennettua kirjaa syksyllä 2023.

Sallin isä (alkup. Sallys far) on tanskalainen suureen suosioon noussut 12-osainen Thomas Brunstrømin ja Thorbjørn Christoffersenin kuvakirjasarja, jota on julkaissut Tanskan suurin kirjakustantamo Carlsen vuodesta 2019. Ajatus isästä hieman liian tiukoissa farkuissa ja hevimetalliaiheisissa t-paidoissa varustettuna täysin omalaatuisella kasvatusasenteella syntyi useita vuosia sitten, kun ystävät Thomas ja Thorbjørn olivat yhtä mieltä siitä, että lastenkirjallisuudessa on pulaa isistä, joihin he itse voisivat samaistua. Moderni isä, joka tykkää leikkiä ja piereksiä ja joka osallistuu aktiivisesti lastensa elämään – syntyi Sallin isä! Kirjailija Thomas Brunstrøm ja kuvittaja Thorbjørn Christoffersen muovasivat ideasta ensin yhden kuvakirjan ja myöhemmin sarjan, joka kertoo Sallista, Sallin isästä ja pikkuveljestä, jotka puuhaavat kirjoissa jokapäiväisiä asioita kuten lautapelejä, laskiaisen viettoa, telttalomia, jalkapalloharjoituksia jne. Tarinoita, jotka uppoavat niin lapsille kuin aikuisillekin. Kirjat ovat nousseet valtavan nopeasti yhdeksi Tanskan suosituimmista lastenkirjasarjoista, jota on myyty yhteensä jo yli 700 000 kpl. Puolassa sarja nousi heti ilmestyttyään bestselleriksi, ja pian kirjat julkaistaan myös Norjassa – ja tietenkin Suomessa. Kirjat suomentaa Sirpa Alkunen. Lisätiedot ja arvostelukappaleet: info@kvaliti.com

Kirjailija Thomas Brunstrøm (vas.) ja kuvittaja Thorbjørn Christoffersen. Kuva: Simon Knudsen