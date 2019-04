Salon taidemuseossa kesällä Stefan Bremerin retrospektiivinen valokuvanäyttely

Helsinkiläisen valokuvaajan ja valokuvataiteilijan Stefan Bremerin (s. 1953) laaja takautuva näyttely Keskeltä ja täysillä Salon taidemuseossa 11.5.-8.9.2019.

Stefan Bremerin (s. 1953) näyttely Keskeltä ja täysillä sisältää yli 100 valokuvaa, joista osa on yksittäisiä kuvia ja osa suurempaan sarjaan kuuluvia. Näyttelyn varhaisimmat valokuvat ovat Helsinki by Night –sarjasta 1970-luvulta, uusimmat Bremerin viimeisintä, ennennäkemätöntä tuotantoa.

Keskeltä ja täysillä esittelee monipuolisesti Stefan Bremerin tuotantoa, joka sisältää sekä dokumentaarista kuvausta että kokeilevampaa taidevalokuvaa. Bremerin kuvien keskiössä on ihminen iloineen ja suruineen sekä mennyt aika ja muistot. Suvaitsevaisuus ja myötäeläminen ovat keskeisiä lähtökohtia Bremerin tekemisessä. Ne nousevat esiin mm. kehitysvammaisista kertovassa DuvaDiva –kuvasarjassa. Tärkein kuva kertoo puolestaan Suomeen saapuneista turvapaikanhakijoista ja pakolaisista, jotka paljastavat kännykkäkuvistaan sen rakkaimman, usein äitiä, lapsia tai puolisoa kuvaavan otoksen.

Suomessa kuvattujen sarjojen lisäksi mukana on kuvia Afrikasta, Tsernobylistä, Gobin autiomaasta sekä Auschwitzin ja Birkenaun keskitysleireiltä. Mustaapuhuvien ja kantaaottavien aiheiden rinnalla näyttelyssä on mielenmaisemiin rinnastettavia kuvasarjoja merestä ja pilvistä, kokeilevampia tutkielmia valosta ja varjoista sekä nopeasti ikuistetuista katoavista hetkistä.

Stefan Bremer on osallistunut pitkän uransa aikana aktiivisesti näyttelytoimintaan. Ryhmänäyttelyiden lisäksi hän on järjestänyt lukuisia yksityisnäyttelyitä eri teemoista. Salon näyttely on Stefan Bremerin toinen retrospektiivi. Ensimmäisen takautuvan näyttelyn hän piti Suomen Valokuvataiteen museossa Helsingissä vuonna 2000. Salon taidemuseossa 2019 järjestettävän näyttelyn yhteyteen valmistuu Teos Kustantamon julkaisemana Stefan Bremerin uusin kirja Keskeltä ja täysillä, joka sisältää valokuvia vuodesta 2000 lähtien. Kirjan artikkeleista vastaavat tunnettu amerikansuomalainen valokuvaaja Arno Rafael Minkkinen sekä FT Marja-Terttu Kivirinta, joka toimi pitkään kuvataiteen kriitikkona Helsingin Sanomissa. Stefan Bremer kirjoittaa julkaisuun suhteestaan valokuvaukseen.

Stefan Bremer on toiminut valokuvauksen opettajana useissa taidekouluissa ja monet nuoremmista valokuvaajista ovat olleet hänen oppilainaan. Hän on toiminut myös valokuvaajana useissa lehdissä. Stefan Bremer on pidetty luennoija ja kertoja. Näyttelyn yhteydessä tullaan järjestämään taiteilijatapaamisia, joiden yhteydessä Bremer kertoo työstään ja valokuvistaan.