Salpalinjan merkittävimpiä kohteita halutaan suojella rakennusperintölain nojalla Kainuussa

Jäät heikkoja - lumi hidastanut jään paksuuskasvua Kainuussa 16.12.2021 11:07:24 EET | Tiedote

Kainuussa lumi on hidastanut jään paksuuskasvua. Saman vesistön eri osissa jäätilanne voi vaihdella suuresti. Jäällä liikkujan on aina varmistuttava jääpeitteen kantavuudesta omalla kulkureitillään ja ennen kaikkea vältettävä heikoilla jäillä liikkumista. Mukana on syytä olla asianmukaiset pelastautumisvälineet.