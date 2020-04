Sami Hirvonen OmaSp Joensuun konttorinjohtajaksi

Joensuun konttorinjohtaja Anna-Helena Kosela siirtyi työurallaan Oma Säästöpankissa eteenpäin kehityspäälliköksi käynnissä olevaan peruspankkijärjestelmän uudistamishankkeeseen. Tämän myötä Sami Hirvoselle aukesi paikka hypätä pankin kelkkaan konttorinjohtajaksi maaliskuun alussa 2020. Sami Hirvonen on joensuulainen ja monessa liemessä keitetty pankkialan ammattilainen. Hänellä on pankkialalta yli viidentoista vuoden kokemus ja vahva osaaminen muun muassa yrityspuolen asioissa ja maksuliikenteessä. Yrittäjähenkisyyttä Sami on saanut yrittäjä-vanhemmiltaan ja koulutukseltaan hän on kauppatieteiden ylioppilas ja tradenomi.

Kuvassa vasemmalla Oma Säästöpankin Itä-Suomen aluejohtaja Jarmo Nikunen ja oikealla Joensuun konttorinjohtaja Sami Hirvonen. Konttorinjohtaja Sami Hirvonen on tarttunut innolla tehtävään ja näkee kaupungin ja lähialueen elinvoimaisena ja elinkeinoelämän monipuolisena: ”Oma Säästöpankin toiminnassa minua viehättää paikallisuus ja vahva paikallinen läsnäolo. Näen sen isona juttuna asiakkaiden näkökulmasta, että päätökset tehdään lähellä asiakasta ja nopeasti. Koronaviruksen aiheuttama tilanne näkyy meillä nyt yhteydenottojen todella voimakkaana kasvuna sekä nykyisiltä että uusilta asiakkailta. Toivonkin kaikilta asiakkailtamme kärsivällisyyttä, mikäli yhteydenoton käsittely vie hiukan totuttua pidempään. Pankkina haluamme taata näin pandemiankin aikana turvallisen pankkiasioinnin ja sen vuoksi pyydämmekin käyttämään kattavia digitaalisia palvelukanaviamme tai puhelinta kaikkien mahdollisten pankkiasioiden hoitamiseen niin kauan, kun valtionhallinnon rajoitukset ovat voimassa. Toivon kovasti, että pystyn olemaan hyödyksi asiakkaillemme ja OmaSp:lle.” Jarmo Nikunen aloitti Itä-Suomen aluejohtajana vuoden vaihteessa ja on vakuuttunut Joensuun talousalueesta kasvukeskuksena: ”Joensuu on ehdottomasti kaupunki, jossa haluamme olla lähellä ja läsnä ja kasvaa asiakkaidemme mukana. Itselläni tärkein päämäärä on lisätä pankkimme tunnettuutta Joensuussa ja olla toteuttamassa asiakkaidemme unelmia. Sen vuoksi yhteistyön tiivistäminen paikallisten tahojen kanssa on meille tärkeää jatkossa. Vahvistamme Joensuun tiimiämme edelleen lähiaikoina yhdellä asiantuntijalla ja pankkialan moniosaajalla. Uskomme tähän seutukuntaan ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin. Jatketaan ja lisätään nykyistä hyvää pöhinää asiakkaidemme kanssa.” Konttorinjohtaja Sami Hirvonen ja aluejohtaja Jarmo Nikunen antavat mielellään kommentteja medialle suoraan paikallisista ja alueellisista asioista.

