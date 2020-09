Sami Kuronen ja Ilkka Ihamäki kirjoittavat Sensuellit iltasadut-kirjan!

Tunteet ovat työyhteisöille voimavara – vanhat ajatusmallit joutavat romukoppaan Camilla Tuomisen suositussa uutuuskirjassa 15.9.2020 08:30:00 EEST | Tiedote

“Mitä hyötyä tästä tunnejutusta on, kun meillä on tuhat tärkeämpää asiaa kuin se, että jollain tyypillä on nyt pikkasen paha mieli?” Camilla Tuominen tuulettaa työ- ja tunne-elämään liittyviä ajatusmalleja suositussa uutuuskirjassaan Tunteet ei kuulu työpaikalle. Uutuuskirjasta otettiin toinen painos vain viikko ilmestymisen jälkeen.