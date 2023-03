Sami Saari & Jazzpojat -yhtyeen uusi albumi Onnellinen tuo tanssittavan jazzin jälleen Suomeen

Yksitoista uutta kappaletta sisältävä, lähinnä Sami Saaren sävellyksistä koostuva Onnellinen-albumi on Sami Saari & Jazzpojat -yhtyeen tulevan “tanssijazztrilogian” toinen levy. Tekstit ovat syntyneet suurelta osin Saaren kynästä sekä yhteistyönä Juki Välipakan kanssa, ja mukana on myös Mariskan sanoittama, kielletystä rakkaudesta kertova svengaava biisi Rouva Virtanen. Nimikappale Onnellinen on tunnelmaltaan kuin kotimainen vastine Louis Armstrongin What A Wonderful World -klassikolle.

– Mä olen järjettömän onnellinen siitä, että mä saan tehdä Jazzpoikien tyyppien kanssa musiikkia, ja että ihmiset näyttävät pitävän meidän musasta. Tämä toinen yhteinen levy on juuri sellainen, miten se soi mun päässä. Se on hienosti valtavirran sivussa. Ehkä se tuntuu niin hyvältä juuri siksi, Sami Saari iloitsee.

Levyltä on tähän mennessä julkaistu kaksi singleä, tunnelmoiva Mulla ei oo muuta ja Offline, jonka autenttista ja muhkeaa soundimaailmaa täydentää Riku Niemi Orchestra viuluineen ja torvineen. Riku Niemi Orchestraa kuullaan useissa muissakin kappaleissa, jotka laventavat levyn musiikkikirjoa big band jazziin ja jopa latino- ja boogaloo-rytmeihin.

Positiivisen vastaanoton saanut, Sami Saari & Jazzpojat -yhtyeen nimeä kantava ensimmäinen levy ilmestyi vuonna 2018. Uudella Onnellinen-levyllä bändi pysyy valitsemallaan tiellä, suomeksi lauletun tanssittavan jazziskelmän jalanjäljissä, jatkaen siitä mihin musiikkilaji 1960-luvulla jäi – tuolloin musiikkityyli oli huimassa suosiossa koko maassa ja tanssilavat täyttyivät. Artistit, kuten Carola Standertskjöld, Lasse Mårtenson ja Heikki Sarmanto trio levyttivät ja esittivät menestyksekkäästi amerikkalaisia käännöskappaleita – kunnes tangovillitys tuli jäädäkseen ja pyyhki suomalaisen sielunmaiseman ja muiden musiikkigenrejen yli. Sami Saari & Jazzpojat: Onnellinen päivittää nyt tanssijazzin kertaheitolla 2020-luvulle!

Sami Saari & Jazzpojat ensimmäisellä levynjulkistuskeikalla 15.4. Storyvillessä, ennakkoliput Tiketistä.

Sami Saari & Jazzpojat: Sami Saari – kitara, laulu, sävellykset, sanoitukset, Ville Pynssi – rummut, lyömäsoittimet, Eero Seppä – kontrabasso, Mikael Myrskog – piano

Onnellinen-levyn kappaleet:

1. Ihmisten puheet

2. Offline

3. Et oo mun vierelläni

4. Rouva Virtanen

5. Unohtumaton

6. Kotiin

7. Onnellinen

8. Yksinäinen

9. Oh Maria

10. Bisnesmies

11. Mulla ei oo muuta

Sami Saaren ja Jazzpoikien lisäksi Onnellinen-levyllä soittavat:

Aleksi Ahoniemi – saksofoni, huilu

Mikko Gunu Karjalainen – trumpetti

Riku Niemi – vibrafoni



Viulut ja puhaltimet: Riku Niemi Orchestra

Orkesterisovitukset: Erno Tiittanen



Äänitykset: Panu Syrjänen – Studio Stadi, Jyri Sariola – Mimix Studiot

Laulujen äänitys: Jukka Heikkinen – Vibratosound Studio

Miksaus ja masterointi: Jyri Sariola

Kannen kuva: Juan Borra