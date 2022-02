Samu Haberilta äänikirja-alaa mullistava uutuus

Samu Haber. Forever yours DELUXE on äänikirja, jonka veroista ei koskaan ennen ole kuultu. Uudistettu äänikirjaversio Sunrise Avenuen karismaattisesta keulahahmosta tarjoaa kuuntelijoille raikkaan elämyksen, sillä mukana säestämässä Haberin häkellyttävää elämäntarinaa on ennen julkaisematonta musiikkia ja kekseliäs, erittäin rikas äänimaisema. Nämä nostavat kuunteluelämyksen kokonaan uudelle tasolle.

Samu Haber. Forever yours DELUXE ilmestyy 1.3. yksinoikeudella kuunneltavaksi äänikirjapalvelu Suplaan, ja 1.4. se vapautuu kuunneltavaksi myös muille äänikirja-alustoille. Teoksen äänisuunnittelun on tehnyt Toni Kultanen.

Uudistetulla äänikirjaversiolla Samu Haber haluaa palkita fanejaan ja kiittää alkuperäisen äänikirjan saamasta suosiosta. Tuomas Nyholmin kirjoittama Samu Haber. Forever yours –kirja ilmestyi lokakuussa 2020. Teosta on myyty Suomessa ilmestymisestään lähtien kaikissa formaateissa lähes 90 000 kappaletta. Alkuperäinen teos oli vuoden 2021 toisiksi kuunnelluin kotimainen tietokirja.

“On mahtavaa saada olla mukana tämän kaltaisessa kärkihankkeessa. Olen varma, että Samun rohkean avauksen myötä äänikirjoissa tullaan lähivuosina kuulemaan paljon enemmän vastaavanlaisia toteutuksia”, kommentoi Otavan sähköisen kustantamisen liiketoimintapäällikkö Noora Al-Ani.

Samu Haberin matka menestykseen on ollut palavaa kunnianhimoa, kylmiä takaiskuja ja rakettimaisia nousuja täynnä oleva taival, jossa rakkaus musiikkiin on ollut hetkittäin ainoa mielenterveyttä koossa pitävä voima.

Kirja on koukuttava ja hauska tosikertomus hurmaavasta, monilahjakkaasta ja rämäpäisestä muusikosta. Menestys on välillä vaatinut liian kovaa hintaa, milloin Samulta itseltään, milloin hänen läheisiltään. Jos stressiä ei ole muuten riittänyt, Samu on vapaaehtoisesti etsiytynyt mahdottomilta näyttäviin tilanteisiin, kuten miljoonien katsojien Voice of Germanyyn tähtituomariksi – kielitaidottomana.

Samu Haberilta myös uutta musiikkia ja elokuvarooli

Äänikirjan lisäksi Samu Haber julkaisee myös uutta musiikkia ja syksyllä 2022 hänet nähdään valkokankailla.

Samu Haber julkaiseen uuden singlen Sä perjantaina 11.2.2022. Sä on sydämet sulattava hyväntuulinen pop-kappale, jonka hän on tehnyt yhdessä Joonas Angerian ja Jussi Tiaisen kanssa. Kappaleen tuotannosta vastaavat Haberin aiempien soolojulkaisujen tapaan Jukka Immonen ja Antti “RZY” Riihimäki. Singlen julkaisee Capitol Records / Universal Music.

Samu Haber esiintyy Solar Filmsin Mielensäpahoittaja Eskorttia etsimässä -elokuvan sivuroolissa. Hänet nähdään uutuuselokuvassa Otto-nimisenä muusikkona. Mielensäpahoittaja Eskorttia etsimässä kuvattiin viime syksynä Suomessa pääkaupunkiseudulla, Pirkanmaalla ja Saksassa Hampurissa. Samun osuus kuvattiin Saksassa.



Syksyllä 2022 ensi-iltaan tulevan elokuvan ohjaa Mika Kaurismäki. Elokuvan pääroolissa Mielensäpahoittajana nähdään Heikki Kinnunen. Toisen pääroolin näyttelee Kari Väänänen, joka esittää Mielensäpahoittajan veljeä Tarmoa.

Elokuvasta Mielensäpahoittaja Eskorttia etsimässä -elokuvan tuottajina toimivat Markus Selin, Jukka Helle, Hanna Virolainen ja Raoul Reinert ja sen ovat käsikirjoittaneet Daniela Hakulinen ja Tuomas Kyrö. Elokuvan levittää Nordisk Film ja se tuotetaan Solar Filmsin ja saksalaisen Aspekt Telefilmin yhteistuotantona. Taiteellisessa työryhmässä on mukana Mika Kaurismäen pitkäaikaisia yhteistyökumppaneita, kuten elokuvaaja Jari Mutikainen, maskeeraussuunnittelija Marjut Samulin sekä säveltäjä Anssi Tikanmäki.



Elokuva on jatkoa kahdelle aiemmalle, jättisuositulle Mielensäpahoittaja-elokuvalle, joista edellinen, Ilosia aikoja, Mielensäpahoittaja (2018) sai elokuvateattereissa yli 340 000 katsojaa ja ensimmäinen, Mielensäpahoittaja (2014) peräti yli 500 000 katsojaa.

