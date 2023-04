Sanna Ahvenjärven ja Tapio Lappalaisen yhteissävellys, ympäristön tilaan kantaaottava Water voitti Teosto-palkinnon

Kymmenen vuotta yhdessä nykymusiikkia säveltäneet Sanna Ahvenjärvi ja Tapio Lappalainen loivat voitokkaan 20-minuuttisen Water-teoksen sinfoniaorkesterille Tampere Filharmonian tilauksesta. Tampere filharmonia johtajanaan Rebecca Tong kantaesitti teoksen Tampere Biennalessa huhtikuussa 2022. Waterissa soi symboliikan lisäksi oikea, aito vesi. Sävellyksessä käytetään perinteisten orkesterisoitinten lisäksi ”hybridisoittimia”, jotka on toteutettu yhdistämällä luonto (= vesi) ja teknologia toisiinsa, esimerkiksi vesitipan tiputus pipetillä mikitettyyn desimittaan. Näitä hybridisoittimia soittavat lyömäsoittaja sekä musiikkiteknologi yhdessä. Waterissa käytetään myös veteen upotettavia instrumentteja, joita ovat chimes, triangeli ja kellopelilaatat.

– Mukana on lisäksi jääkalikka, jonka sisälle on jäädytetty hydrofoni eli vedenalainen mikrofoni. Jääkalikkaa sekä raavitaan että soitetaan rytmikkäästi iskemällä sen pintaan, jolloin siitä tulee lyömäsoitin, Tapio Lappalainen kertoo.

Sanna Ahvenjärven mukaan säveltäjäpariskunta halusi Waterissa kuvata veden tärkeyttä ja kauneutta, mutta samalla sen vastakohtaa, kauheutta.

– Teos lähtee liikkeelle kuivuudesta. Sitten tulee sade, joka muuttuu puroksi. Purosta mennään pienen vesiputouksen kautta järveen. Järvi muuttuu jäätiköksi, jäätikkö liukuu suuren vesiputouksen kautta mereen, jossa on koralleja. Lopuksi nousee tsunami.

Yhdessä säveltäminen on taidemusiikissa harvinaista, mutta pariskunta kokee yhteistyön voimana ja kertoo yhteisen elämän saneleman ajanhallinnan ja sävellysideoinnin pelisääntöjen muovautuneen ajan myötä sujuvaksi ja inspiroivaksi tavaksi työskennellä. Säveltäjät paljastavat, että Water-teokselle on myös luvassa jatkumoa.

– Meillä on 5-15 seuraavan vuoden tai jopa loppuelämän yhteisenä elämäntyöhaaveena säveltää tulevaisuudessa veden lisäksi teokset myös muista klassisista elementeistä, maasta, tulesta ja ilmasta, Sanna Ahvenjärvi ja Tapio Lappalainen visioivat neliosaista sarjaa.

Sanna Ahvenjärven vuosien varrella säveltämiä omia teoksia on leimannut tunteellinen puhdistautuminen, lohdullisuus ja liki terapeuttisuus, kun taas Lappalaisen mukana on koko hänen säveltäjänuransa aikana kulkenut klassisten soittimien rinnalla elektroniikka ja musiikkiteknologia, sekä filosofinen ajatus myös tallenteesta musiikin luontevana ja itsestään selvänä muotona – klassisessa ja nykymusiikissa tallenteen tekeminen teoksesta ei ole sitä edeltävän, jopa vuosien sävellystyönkään jälkeen edelleenkään itsestään selvää.

Viime vuonna Teosto-palkitun säveltäjä Cecilia Damströmin johtama palkintoraati totesi Water-teoksesta seuraavaa: “Water on ehjä ja visuaalinen nykymusiikkiteos, jossa vesi liikkuu eri olomuodoissaan pyörteineen ja aaltoineen. Vaikka vesi on taidemusiikin säveltäjien klassikkoaihe, on Waterin säveltekstuuri omaperäistä ja mielikuvituksellista. Efektit, kuten veteen upotetut instrumentit ja mikrofonit, palvelevat luontevasti perinteisemmille orkesterisoittimille sävellettyä musiikkia. Teos tuo taiteen keinoin yleisölle esiin ajankohtaisen aiheen ympäristömme tilasta”.

Teosto-palkinnon ehdokkaat ja voittajat valittiin vuoden 2022 aikana julkaistujen tai kantaesitettyjen kotimaisten sävelteosten joukosta. Voittajat valitsi viisihenkinen tuomaristo, johon kuuluvat vuoden 2022 Teosto-palkintovoittajat Cecilia Damström, Linda Fredriksson ja Yona sekä Teoston johtoryhmän kutsumat jäsenet, Ylen musiikkiohjelmien päällikkö Miikka Maunula ja Suomen kansallisoopperan ja -baletin pääjohtaja Gita Kadambi.

– Suomen musiikkielämän riemastuttava monipuolisuus ja korkea taso heijastui taas kerran tämän vuoden ehdokkaissa. Tuomariston vilkkaat ja intensiiviset keskustelut toivat esiin, miten tasainen kilpailu tänä vuonna oli. Pääsimme onneksi voittajista hyvään yhteisymmärrykseen, raadin puheenjohtaja Cecilia Damström kertoo.

Teosto-palkinnon voittajat julkistettiin Musiikkitalon ravintolassa pidetyssä kutsuvierastilaisuudessa 27. huhtikuuta. Ehdokkaina voittajien lisäksi olivat myös Petra Poutasen sävellykset, sanoitukset ja sovitukset sekä Joonas Outakosken sovitukset Pelkkä Poutasen levyllä Pyhä veri vuotaa, Nino Ensio Mofun ja työryhmän teokset NCO:n levyllä Addikti sekä Heinz-Juhani Hofmannin sävellys ja libretto teoksessa Aukio – ooppera kansannoususta.

Ehdokkaat valitsi esiraati, johon kuuluivat DJ, toimittaja Tytti Viljanen (pj), toimittaja, radiojuontaja Antti Granlund, musiikkitieteilijä, apulaisprofessori FT Susanna Välimäki, bloggari Pasi Virtanen alias Jazzpossu sekä toimittajat Oskari Onninen, Auli Särkiö-Pitkänen ja Katri Norrlin.



Sanna Ahvenjärven ja Tapio Lappalaisen Water-teoksen partituurivideo:

https://www.youtube.com/watch?v=3iw1tFtxNw8&t=38s

Sanna Ahvenjärven ja Tapio Lappalaisen videohaastattelu:

https://www.teosto.fi/teostory/teosto-palkintoehdokas-2023-sanna-ahvenjarvi-ja-tapio-lappalainen-water/

