Sanna Marin: Eriarvoisuuden ja lapsiperheköyhyyden vähentäminen seuraavan hallituksen tärkeimpiä tehtäviä

Tänään julkaistut Sosiaalibarometri 2019 ennakkotulokset ovat karua luettavaa heikompiosaisten ihmisten tilanteesta. Viimeisen viiden vuoden aikana erityisesti pienituloisten eläkeläisten, perusturvan varassa olevien ja monenlaista tukea tarvitsevien ihmisten arki näyttää heikentyneen. SDP:n varapuheenjohtaja Sanna Marin sanoo, että tulokset vastaavat niitä kertomuksia ja palautteita, joita ihmisiltä on tullut tällä vaalikaudella.

- Sipilän hallitus on muun muassa jäädyttänyt sosiaalietuuksien indeksit ja heikentänyt esimerkiksi eläkeläisten asemaa monin tavoin. Totta kai tällaiset leikkaukset näkyvät ihmisten arjen hyvinvoinnissa.

Sosiaalibarometrin mukaan jopa 60 prosenttia sosiaalityöntekijöistä on sitä mieltä, että perusturvan varassa elävien ihmisten hyvinvointi on heikentynyt ja noin puolet on sitä mieltä, että perusturvan leikkaukset ovat heijastuneet tuntuvasti ihmisten toimeentuloon ja palveluntarpeeseen: ”toivottomuus ja masentuneisuus lisääntyneet”, todetaan.

- Viesti ihmisten tilanteesta on otettava vakavasti. Esimerkiksi lapsiperheköyhyys on lisääntynyt viime vuosina hälyttävästi. Tilastokeskuksen mukaan jopa 119 000 lasta elää Suomessa köyhyydessä. Se on järkyttävä luku. Seuraavan hallituksen on nostettava lapsiperheköyhyyden vähentäminen politiikan keskeiseksi painopisteeksi.

Vakavien lukujen äärellä Marin haluaa kuitenkin nähdä toivoa: ihmisten hyvinvoinnin lisäämiseen on olemassa keinoja, joita myös Sosiaalibarometrissä nostetaan esiin.

- Oikeastaan kaikki barometrissä esiin nostetut keinot, kuten toisen asteen koulutus, pitkäaikaistyöttömien tukeminen kohti työelämää sekä hyvinvoinnin ja terveyden tukeminen ovat vahvasti mukana ohjelmassamme.

- SDP on sitoutunut siihen, että eriarvoisuutta vähennetään seuraavalla vaalikaudella. On tehtävä sellaista politiikkaa, joka vahvistaa kaikkien suomalaisten luottamusta tulevaan. Suomesta pitää jälleen tehdä maa, jossa jokaisesta pidetään huolta ja jossa yhteiskunnan palvelut toimivat. Siksi tarvitaan ihmisten hyvinvointia lisääviä uudistuksia sosiaaliturvaan, koulutukseen sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoon.