Sanna Marin SDP:n Kuntapäivillä: Oikea-aikaiset palvelut keskiössä aluevaaleissa

SDP haluaa varmistaa myös sosiaalipalveluiden yhdenvertaisen laadun ja saatavuuden tulevissa aluevaaleissa. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa on kyse muustakin kuin vain terveydenhuollosta. Myöskään palo- ja pelastustoimen merkitystä ei sovi unohtaa.

Pääministeri Sanna Marin nosti SDP:n kuntapäivien puheessaan esiin suomalaisen hyvinvointivaltion menestystarinan ja korosti sosialidemokraattien roolia sen puolustajina.

- Hyvinvointivaltio on nyt ottamassa seuraavan askeleen, kun parannamme merkittävällä tavalla sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaa sote-uudistuksen avulla, Marin sanoi.

Marin nosti puheessaan esiin myös seitsemän päivän hoitotakuun toteuttamisen sekä sote-henkilöstön hyvinvoinnin parantamisen.

- SDP:n tavoite tulevissa hyvinvointivaluevaaleissa on, että ihmisten on saatava hoitoa aina, kun sitä tarvitsee. Oikea-aikaiset palvelut säästävät rahaa ja luovat hyvinvointia. Korona-ajan hoivavelan purkaminen on äärimmäisen tärkeä tehtävä. Jos hoito- ja hoivavelkaa ei hoideta kunnolla, on sillä kauaskantoiset, inhimillisesti ja taloudellisesti merkittävät seuraukset, Marin sanoi.

- Hyvinvoiva ja riittävä henkilöstö on laadukkaiden palveluiden edellytys. Koronapandemia on vaatinut sote-henkilöstöltä paljon, ja kuormitus on ollut todella merkittävää. Hoitohenkilökunta on venynyt ja joustanut, jotta suomalaiset saavat hoitoa ja hoivaa aina kun sitä tarvitsevat. Meidän on nostettava entistä voimakkaammin keskusteluun ihmisten jaksaminen ja työhyvinvointi.

SDP:llä on koossa jo 1207 ehdokasta tuleviin hyvinvointivaaleihin.

- Ehdokashankinta on ollut sujuvaa, mikä kertoo siitä, kuinka tärkeinä me sosialidemokraatit pidämme näitä vaaleja ja sujuvaa arjen palvelua, Marin sanoi.