Sanna Salmela on Terveydentekijä 2021

Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry:n Tervydentekijä-palkinto myönnetään henkilölle, joka on positiivisesti ylpeä ammatistaan ja innostunut työstään. Terveydentekijä toimii vastuullisesti ja kollegiaalisesti sekä suhtautuu myönteisesti uudistamiseen että kehittämiseen.

Tajan mukaan Sanna Salmela on ollut kehittämässä läpimurron tehnyttä Pohjois-Pohjanmaan ihmislähtöistä hyvinvointikäsitettä ja siihen liittyviä työvälineitä. Hän on joukkuepelaaja, joka ottaa kaikkien mielipiteet huomioon ja on taitava luomaan ympärilleen innostuneen ilmapiirin.



– On hienoa päästä palkitsemaan alueellista hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä ja sen inspiroivaa tekijää, toteaa Akavan sairaanhoitajat ja Tajan puheenjohtaja Vilhelmiina Lehto-Niskala.

Liiton hallitus perusteli valintaansa muun muassa sillä, että Salmela on osoittanut työssään kannustavaa johtajuutta ihmislähtöisen hyvinvointiyhteistyön eteenpäinviemiseksi ja auttanut tuomaan monialaista hyvinvoinnin sekä terveyden edistämistyötä näkyväksi.

Sanna Salmela on terveystieteiden tohtori ja fysioterapeutti. Hän työskentelee hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osahankkeen projektipäällikkönä Pohjois-Pohjanmaan sote-uudistuksen valmisteluhankkeessa (POPsote) sekä erikoissuunnittelijana Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikössä. Hänen asiantuntijuusalueitaan ovat hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kunnissa, tulevalla hyvinvointialueella ja maakuntayhteisössä.

– Kiireen keskellä palkinto tuntuu todella hyvältä. Se antaa erinomaisen sysäyksen jatkaa Pohjois-Pohjanmaalla yli 20 vuotta tehtyä hyvinvoinnin edistämisen yhteistyötä. Nyt maakunnassa tehty työ saa valtakunnallista tunnustusta ja huomiota. Pitkän historian ansiosta minulla on ollut hyvä pohja ponnistaa omassa työssäni, Sanna Salmela toteaa.

Salmelan mukaan Pohjois-Pohjanmaalle on omaleimaista se, että ihmislähtöinen hyvinvointiyhteistyö on kaiken toiminnan keskiössä. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteena on kuntalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn lisääminen, sairauksien ja syrjäytymisen ehkäisy sekä osallisuuden vahvistaminen.

– Tavoitteena on siis pohjoispohjalaisten ihmisten hyvä arki ja elämä. Teemme näkyväksi sitä, että organisaatiot ja palvelut ovat asukkaita varten ja että palveluissa ihminen tulisi kohdata kokonaisuutena elämän osa-alueet huomioiden. Ihminen ja hänen arkensa eivät saa hukkua organisaatioiden ja mittareiden alle, Salmela toteaa.

Keväällä tehdyn kyselyn perusteella suurin osa pohjoispohjalaisista ihmisistä kokee elävänsä hyvää arkea ja elämää. Moni kaipaa silti elämäänsä pientä tai isoa muutosta, ja kaikilla asiat eivät ole hyvin.

– Teen töitä, jotta ihmiset saisivat apua arjen haasteissa - varsinkin he, joilla asiat eivät ole hyvin.

Rautainen ammattilainen ja kuuntelija

POPsoten hankejohtaja Jouko Luukkonen iloitsee, että Salmelan työ saa ansaitsemaansa tunnustusta.

– Sanna Salmelalla on ollut avainrooli Pohjois-Pohjanmaan hyte-työssä jo vuosia. Hän on antaumuksellisesti edistänyt ihmislähtöisen hyvinvointityön etenemistä maakunnassa. Työ saa nyt oikeutetusti myös valtakunnallista tunnustusta.

Salmelan alaiset ja työkaverit kuvaavat esimiestään ja kollegaansa esimerkilliseksi asiantuntijaksi, jolla on laajat verkostot ja joka antaa tilaa myös muiden ajatuksille.

– Hän pystyy luomaan vaikeassakin paikassa innostuneisuutta, mukaansatempaavaa tekemisen meininkiä ja yhteisöllisyyttä. Hän on huomaavainen ja tunneälykäs henkilö, joka muistaa aina myös muita.

– Sanna johtaa hyte-työtä maakunnassa siten, että jokaisen pienenkin kunnan näkökulma tulee huomioiduksi ja tunne siitä, että tätä työtä tehdään yhdessä yhteisessä pöydässä kantaa Oulusta Hyte-alueen laitamille saakka.

– Sanna on lämminsydäminen hyte-pioneeri, joka määrätietoisella asenteellaan työskentelee pohjois-pohjalaisten ihmisten hyvä arjen ja elämän edistämiseksi. Esimiehenä Sannalla on taito rakentaa sekä johtaa vahvaa tiimityötä, jossa kunkin tiimin jäsenen osaaminen kyetään hyödyntämään. Sannan tiimissä läsnä on tekemisen ilo.

Sanna Salmela palkittiin virtuaalisesti Tajan syyswebinaarissa 18.11.2021.



Sanna Salmelan tuore blogi löytyy oysplus.fi -verkkosivustolta.