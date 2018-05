Sano se ääneen -kampanja puhuu suoraan nuorten mielenterveysongelmista ja syrjinnästä

Vamoksen mediayksikkö tuo nuorten äänen kuuluville 20.3.2018 07:00 | Tiedote

Liian usein nuorten asioista puhuvat muut kuin nuoret itse. Näin on etenkin silloin, kun on kyseessä paljon tukea tarvitsevat nuoret. Helsingin Diakonissalaitoksen nuorten Vamos perustaa kevään ajaksi mediayksikön, jonka tehtävänä on kertoa sosiaalisessa mediassa videon, valokuvan ja tekstin välityksellä nuorten tarinoita heidän elämästään, niin opiskelu- ja työkuvioista, vaikeuksien voittamisesta kuin tulevaisuuden haaveistakin. Tavoitteena on tuoda nuorten oma ääni esiin ja siten lisätä heidän vaikuttamismahdollisuuksiaan.