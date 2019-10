Sanoista tekoihin: Kaupalla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, miten Suomi syö

S-ryhmän laskuri kertoo ruokakorisi ilmastovaikutuksen 21.9.2019 02:00:00 EEST | Tiedote

S-ryhmä on avannut ostetun ruoan hiilijalanjäljen kertovan laskurin. Palvelu on osa S-mobiilin Omat ostot -palvelua, ja sitä on kehitetty pitkään yhdessä Luonnonvarakeskuksen parhaiden asiantuntijoiden kanssa.