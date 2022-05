Sanoista vastuullisempiin tekoihin - Hekan vastuullisuusraportissa korostuvat konkreettiset teot

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Heka) keskivuokraan 0,8 prosentin korotus 6.10.2021 14:47:20 EEST | Tiedote

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Heka) keskivuokra on vuonna 2022 keskimäärin vain 0,8 prosenttia korkeampi kuin tämän vuoden keskivuokra. Keskivuokra Hekan asunnoissa on ensi vuonna 12,10 euroa kuukaudessa neliömetriltä, kun kuluvana vuonna keskivuokra on 12,00 euroa.