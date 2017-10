Sanoman Nelonen HD -kanava käynnistyy Digitan antenni-tv-verkossa 1.11.2017

Taloustutkimus ja Digita jatkavat hybridi-tv-ympäristössä toteutettavaa tutkimusta 24.10.2017 11:19 | Tiedote

Taloustutkimus ja Digita käynnistivät keväällä 2017 pilotin, jossa selvitettiin mahdollisuuksia kehittää uusia digitaalisia palveluita ja tutkimusmenetelmiä. Hybridi-tv-ympäristössä toteutetussa tutkimuksessa haluttiin selvittää miten Digtan hybridi-tv-alustaa voisi hyödyntää tutkimustoiminnassa. Nyt tutkimus saa vuoden pituisen jatkon. ”Keväällä tehty tutkimus oli lupaava, ja nyt tarkoituksenamme on jatkaa menetelmän arviointia. Käynnistämme lokakuussa uusien panelistien värväämisen, ja tarkoituksena on kasvattaa hybridi-tv-panelistien määrää alle sadasta tv-päätelaitteesta vähintään 700 päätelaitteeseen. Tavoitteenamme on jollakin aikavälillä ottaa hybridi-tv osaksi tutkimustyökalujamme”, kertoo Pasi Huovinen Taloustutkimuksesta. ”Digitan rooli on jatkossa mahdollistaa Taloustutkimukselle älykäs alusta tutkimusten toteuttamiseen. Televisio uudistuu, ja siihen on tullut, ja tulee enenevässä määrin muista medioista tunnettuja keinoja kohdentaa sisältöjä ja palvella katsojia. Nyt Talous