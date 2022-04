Saostus- ja umpisäiliölietteen kuljetusta ja käsittelyä selvitettiin Etelä-Savossa

Selvityksen mukaan yhteistyön tarve lietejätehuollon parissa on ilmeinen ja yhteistyölle tulee löytää tapa toimia. Lietetietojärjestelmien sisällöt ovat puutteelliset ja lietteen sisältämien ravinteiden ohjaamisessa hyötykäyttöön on tehostettavaa. Myös lietteen vastaanotossa puhdistamolle on kehittämisen tarvetta. Selvityksestä ilmeni myös, että kiinteistöjen haltijoilla ei ole tarpeeksi tietoa lietekaivojen tyhjentämisestä ja kaivojen kunnosta.

Jätehuoltoon liittyvien viranomaisten ja toimijoiden yhteistyötä on tarpeen kehittää vuorovaikutteisemmaksi. Kehittämisehdotuksina esitetään mm. saostus- umpisäiliölietteisiin liittyvien rekisteritietojen saattaminen ajantasaisiksi ja sähköisen siirtoasiakirjan tehokkaampi käyttöönotto. Tiedollista ohjausta tarvitaan selkeästi enemmän. Tulisi myös kohdentaa enemmän valvontaresursseja toiminnan asianmukaisuuden seuraamiseen.

Selvityksessä tarkasteltiin, kuinka saostus- ja umpisäiliölietteen kuljetus ja käsittely toteutuu Etelä-Savossa sekä mitkä ovat kehittämistä vaativat ongelmakohdat. Asiaa selvitettiin yhteistyössä kuntien ympäristönsuojeluviranomaisten, jätehuoltoviranomaisten, lietteen vastaanottopaikkojen henkilökunnan sekä lietetyhjennyksiä tekevien kuljettajien kanssa. Selvityksen laati Marja Lupsakko.