Sari Niemi Tradenomien toiminnanjohtajaksi

Sari Niemi on nimitetty Tradenomien uudeksi toiminnanjohtajaksi. Valinnan vahvisti sääntöjen mukaisesti liiton valtuusto tänään 23.11. Tampereella.

- Sarin kokemus vaativista johtotehtävistä yhdistettynä järjestömaailman tuntemukseen ja asiakaslähtöiseen ajatteluun olivat ne kriittiset menestystekijät, jotka ratkaisivat valinnan, puheenjohtaja Veli-Matti Peltola sanoo. - Sarin osaaminen on erinomainen lisä toimintaamme ja sen myötä meidän on entistä helpommin saavuttaa strategisia tavoitteitamme: olla Suomen rohkein edunvalvoja ja tarjota laadukkain jäsenkokemus.



- Tradenomien uudesta brändista huokuu dynaamisuus ja raikas ote perinteisessä liittokentässä. Olen iloinen ja ylpeä, että pääsen mukaan rakentamaan ajan hermoilla olevaa, jäsenten arvostamaa yhteisöä yhdessä osaavien ihmisten kanssa, kuvailee tuore toiminnanjohtaja Sari Niemi. - Työelämä on jatkuvassa muutoksessa ja meidän on pystyttävä jatkossakin tuottamaan jäsenillemme heidän hyvinvointiaan sekä osaamistaan edistäviä palveluja. Jäsenymmärryksen ja -kokemuksen kehittäminen sekä mittaaminen, henkilöstön hyvinvointi ja tiedolla johtaminen ovat lähellä sydäntäni. Näiden kohdatessa kaikki voittavat, Niemi jatkaa.



Niemellä on pitkä työura erilaisten organisaatioiden ja toimialojen johtotehtävissä. Hän on työskennellyt mm. Telialla ja Elisalla asiakkuusmarkkinoinnin, brändin rakentamisen ja markkinointiviestinnän parissa. Niemi siirtyy toiminnanjohtajaksi Punamusta Oy:stä Customer Experience Directorin tehtävistä.



Järjestötyöstä hänellä on kokemusta Graafisen teollisuuden liiton puheenjohtajana, Medialiiton sekä Asiakasmarkkinointiliiton hallituksen jäsenenä. Hän on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri. Niemi aloittaa työnsä Tradenomien palveluksessa 25.11.2019.



Veli-Matti Peltola, puheenjohtaja

p. 050 477 4847



Sari Niemi, toiminnanjohtaja

p. 050 562 4869