Särkänniemi tarjoaa asiakkailleen ilmaisen sähköautojen latauksen – Enico Oy mahdollisti kausiluonteisen latauspaikan

Särkänniemen parkkipaikalla käy kuhina, kun Enico Oy:n tarjoama sähköenergian varastointiratkaisu nostetaan paikalleen. Energiavarasto mahdollistaa Särkänniemen asiakkaille tänä kesänä ilmaisen sähköautojen latauksen kymmenelle autolle. Enicon ratkaisu on siirreltävä, ja asennusta varten riittää yhden parkkipaikan kokoinen tasainen alusta. Sähköautojen latauspiste on toimitettu ja valmiina käyttöön kahdessa tunnissa.

”Olimme miettineet, miten voisimme tarjota asiakkaillemme ratkaisun sähköautojen lataukseen huvipuistopäivän aikana. Haaste kohdallamme oli kausiluonteinen tarve. Särkänniemi on avoinna kesäpainotteisesti, ja tästä johtuen parkkipaikkojen avaaminen sekä mittava investointi sähköinfraan tuntui haastavalta. Ratkaisu meille kustannustehokkaaseen, kesän yli tarvittavaan sähköautojen lataukseen löytyi yllättävän läheltä”, iloitsee Särkänniemen toimitusjohtaja Miikka Seppälä

Enico Oy on tamperelainen yritys, joka tarjoaa asiakkailleen erikokoisia sähköenergian hallinta- ja varastointipalveluita. Yksi tuotteista on innovatiivinen, siirreltävä, väliaikaiseen energian tarpeeseen kehitetty MobileESS.

”MobileESS on kompaktein ratkaisumme ja perustuu plug in -toimitukseen. Asiakkaalla voi olla väliaikainen tai kausiluonteinen energian tarve, jonka takia isoja maa- ja asennustöitä ei ole kannattavaa tehdä. MobileESS-tuotteeseen perustuva Energy Share -ratkaisumme tuottaa energiaa jopa 30 sähköauton lataamiseen asti ja tarvitsee asiakkaalta ainoastaan tilan ja perinteisen sähkövirtalähteen. Innostuimme heti yhteistyöstä Särkänniemen kanssa ja pääsemme samalla esittelemään latausasemaratkaisumme kotikentällä”, kertoo Enicon toimitusjohtaja Marko Lähteenmäki.

”Energiavarasto on ladattu vihreällä sähköllä, ja se vapauttaa sähköä asiakkaan käyttötarpeen mukaan. Ratkaisumme sopii täydellisesti Särkänniemelle, sillä se voidaan siirtää pois talveksi, jolloin siitä ei synny kuluja asiakkaalle. Ratkaisumme on ideaali esimerkiksi tapahtumiin tai vaikkapa työmaalle, jossa tarvitaan sähköä työkoneisiin. Sähköenergiavarasto on äänetön sekä ekologinen ja näin korvaa puhtaampana ratkaisuna esimerkiksi dieselgeneraattorit”, jatkaa Lähteenmäki

Yhteistyössä on voimaa

Sähköautojen lataus on Särkänniemen asiakkaille ilmainen, sillä yhteisen ideoinnin lopputuloksena mukaan kysyttiin eri yrityksiä, jotka omalla näkyvyyspanoksellaan kattavat kulut.

”Yhteistyössä on voimaa, ja Enicon innovatiivinen ratkaisumalli on kiinnostanut kumppaneita. On todella hienoa, että voimme tarjota kumppaneiden avulla asiakkaillemme sähköenergiaa ilmaiseksi ja vieläpä ekologisesti. Ekologisuus on tärkeässä osassa Särkänniemen ympäristövastuuta, ja tämä ratkaisu edistää vähähiilisyyttä. Haluamme osaltamme rakentaa aidosti kestävää matkailua kotimaassa”, tiivistää Seppälä.

Mukana yhteistyössä ovat:

EC Electro Center Oy, ABB Oy, Beckhoff Automation Oy, Eaton Power Quality Oy, Rittal Oy, Tolotech Oy, Ubitec Oy ja XO Metal Oy