Sata vuotta täyttävän Alfred Kordelin -säätiön poikkeuksellinen historiikki julki

Kustannusosakeyhtiö Otava on ostanut Atena Kustannuksen

Kustannusosakeyhtiö Otava on ostanut tänään allekirjoitetulla sopimuksella Atena Kustannuksen pääomistaja Svenska folkskolans vänner r.f:n osakekannan. Atena on yleiskustantamo, joka julkaisee viitisenkymmentä kauno- ja tietokirjaa vuodessa. Se tunnetaan muun muassa Henriikka Rönkkösen, Roope Lipastin ja Mikko Porvalin teoksista sekä Thomas Eriksonin menestyskirjoista, joista tunnetuin on Idiootit ympärilläni. Atenan julkaisema teos on voittanut Tietokirjallisuuden Finlandia-palkinnon viisi kertaa.