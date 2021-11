Satakunnan alueen pelastustoimessa huomattava epäkohta – pelastusryhmän vähimmäisvaatimukset eivät täyty kiireellisissä pelastustoimen hälytystehtävissä

Satakunnan alueen pelastustoimessa on muodostunut käytäntö, jossa kiireellisiin pelastustoimen tehtäviin hälytetään pelastustoimen toimintavalmiutta koskevan suunnitteluohjeen vastaisesti alle 1+3 vahvuisia pelastustoimen muodostelmia.

Pelastustoimen muodostelmilla tulee olla aina johtaja ja riittävä henkilöstö. Pienin pelastustoimen kiireellisiin tehtäviin hälytettävä muodostelma on pelastusryhmä, joka koostuu vähintään johtajasta ja kolmesta henkilöstä. Satakunnan pelastustoimen alueella on useita päätoimisesti miehitettyjä paloasemia, joiden miehistövahvuus on alle 1+3. Pelastustoimen muodostelma voidaan koota useammasta pelastusyksiköstä, mutta aluehallintoviraston asiassa tekemän selvityksen mukaan yksiköt ovat toimineet vuosien ajan itsenäisesti, eikä pelastusryhmän henkilöstömäärän osalta vähimmäisvaatimus ole täyttynyt.

Aluehallintoviraston määräyksen mukaisesti Satakunnan alueen pelastustoimen tulee korjata pelastustoimen palvelutasossa oleva huomattava epäkohta 30.5.2022 mennessä ja raportoida toteutetuista toimenpiteistä aluehallintovirastolle.

Lisätietoja:

Medialle:

pelastusylitarkastaja Eero Nyman, eero.nyman@avi.fi, 0295 018 096

Lounais-Suomen aluehallintovirasto